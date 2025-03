Milan, doppio colpo: beffa Manchester, lo prendono per 20 milioni

La dirigenza rossonera è al lavoro per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Spunta il doppio colpo in attacco: bastano 20 milioni di euro

Il Milan vuole subito guardare in avanti per dimenticare in fretta e furia gli ultimi mesi deludenti sotto ogni punto di vista. L’obiettivo resta un piazzamento in Europa, ma tutto può cambiare in estate. Ecco il consiglio per il doppio colpo in attacco: servono soltanto 20 milioni di euro in due.

Sergio Conceicao si giocherà la panchina nelle prossime sfide di Serie A. L’obiettivo della squadra rossonera è quello di centrare un piazzamento in zona Europa, ma Leao e compagni dovranno compiere un’impresa negli ultimi due mesi. Saranno settimane importanti per programmare anche la prossima campagna acquisti.

C’è aria di rivoluzione a Milano sponda rossonera per trovare nuovamente il giusto equilibrio per tornare a trionfare in Italia e in Europa. Spunta il doppio colpo in attacco per soli 20 milioni di euro: la mossa a sorpresa per beffare anche il Manchester United.

Milan, l’intreccio in Francia: bastano soltanto 20 milioni

Una nuova idea interessante per programmare subito la campagna acquisti estiva: un nuovo affare in Francia per regalare un attaccante valido al prossimo allenatore. Conte resta in pole per la panchina rossonera, ma non è il solo: ecco la mossa sorprendente per il futuro.

Durante il suo video su Youtube il celebre giornalista Carlo Pellegatti, da sempre molto vicino alle dinamiche di casa Milan ha consigliato alla dirigenza rossonera il nuovo colpo: “Prenderei subito Jonathan David, arriverebbe a parametro zero. Un’occasione di mercato notevole per le casse della società”. Inoltre, ha aggiunto di investire 20 milioni per riscattare Abraham dalla Roma per formare un tandem d’attacco importante per la prossima stagione.

Nelle ultime ore il profilo dell’attaccante canadese del Lille è stato accostato anche al Manchester United: ora il Milan proverà così l’assalto vincente dopo il colpo a gennaio di Gimenez. In estate non sarà riscattato il talentuoso giocatore portoghese, Joao Felix, che tornerà così al Chelsea. Un innesto di qualità, ma poco continuo nell’arco dei mesi: un acquisto sbagliato arrivato a gennaio.

Finalmente è arrivato il tempo di rimediare ai tanti errori collezionati durante questa stagione: ci sarà una nuova rivoluzione per tornare a puntare allo Scudetto dopo le delusioni degli ultimi anni. Sul fronte cessioni occhio a Leao e Theo Hernandez che potrebbero salutare subito la squadra rossonera.