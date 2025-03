Mercato Milan, Leao ai saluti: finanzia il colpo dall’Atletico

Mercato Milan, arriva la svolta in vista della sessione estiva ed in tal senso un ruolo centrale lo giocherà ancora una volta Rafael Leao. Sarà la cessione del portoghese a finanziare il colpo che può arrivare dall’Atletico Madrid. Andiamo a vedere le ultime.

All’orizzonte per i rossoneri c’è una estate che può diventare davvero molto calda e decisiva per il futuro di questo club. I disastri di questa annata devono essere presto dimenticati e consegnati agli archivi, dal momento che è stata una stagione da cancellare nella sua interezza. Senza nulla, praticamente, da salvare, come certificato da una situazione di classifica ben lontana da quelle che erano le aspettative di inizio anno. Quando addirittura si puntava con decisione allo Scudetto ed a dar lotta all’Inter ed alle altre pretendenti per il tricolore.

In tal senso, però, le ultime notizie fanno suonare più di qualche campanello d’allarme, come si suole dire. Il Chelsea, infatti, una delle squadre più ricche del panorama calcistico mondiale e che sta dominando il calciomercato ormai da diversi anni, ha seriamente messo gli occhi, a quanto pare, su Rafael Leao. Difficile resistere alle avances di un club di questo tipo ma la sua cessione può finanziare un grande colpo direttamente dall’Atletico Madrid. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Mercato Milan, Leao out e dentro un rinforzo dall’Atletico Madrid

Il Milan deve decidere cosa fare con Rafael Leao, alle prese con la sua peggior stagione in rossonero e spesso al centro della cronaca più per i suoi comportamenti che per le sue giocate in mezzo al campo. In tal senso, però, stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Milan in sede di mercato si sta muovendo con vivo interesse sulle tracce di Angel Correa, che potrebbe seriamente salutare a fine anno l’Atletico Madrid dopo ben undici anni.

Nell’ultimo anno, infatti, ha visto il suo spazio alla corte di Diego Pablo Simeone diminuire in maniera importante e per questo motivo il Milan vuole provare ad approfittare di questa situazione per assicurarsi un calciatore dal potenziale enorme. E dall’enorme duttilità, dal momento che può agire sicuramente largo a sinistra, ma anche da seconda punta alla spalle di un riferimento offensivo.

Angel Correa ha il contratto in scadenza nel 2026, ed al momento tutto tace sul fronte rinnovo. Per questo il Milan se ne può assicurare le prestazioni per una cifra molto più bassa rispetto a quello che è il suo valore di mercato. E pare che i rossoneri vogliono fare di tutto, come raccontato in spagna, per convincere il calciatore ad accettare la corte milanista.