Milan, 90 milioni dalle cessioni: pronto il grande colpo dal Bayern

Il Milan è già al lavoro per il futuro ed in tal senso arrivano notizie a dir poco significative. Dalle cessioni potrebbero seriamente arrivare 90 milioni di euro che saranno reinvestiti per il grande colpo direttamente dal Bayern Monaco.

I rossoneri sono al lavoro per il futuro dal momento che gli errori di questa stagione non possono essere in nessun caso ed in nessun modo ripetere. Sarebbe, infatti, troppo grave regalare, di fatto, una ulteriore stagione agli avversari senza neanche mai lottare concretamente per lo Scudetto. Per il rilancio, però, in maniera del tutto inevitabile, tutto passa dal calciomercato e da investimenti mirati e subito pronti per l’uso. In tal senso, arrivano delle notizie non di poco conto.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, il Milan ha in prestito tanti esuberi che, se riscattati, porterebbero nelle casse del club ben 90 milioni di euro. Chiaramente ci sono tanti casi diversi. Basti pensare che si passa da Kalulu, che quasi sicuramente sarà riscattato dalla Juventus per 14 milioni, e si arriva fino ad Okafor, che invece saluterà verosimilmente Napoli. Molto probabile anche il riscatto di Morata per il Galatasaray (8 milioni) e di Vasquez per l’Empoli (1 milione). Sono in bilico, inoltre, i 12 milioni per Bennacer al Marsiglia, gli stessi che serviranno per Pobega al Bologna, ed i 10 milioni per Adli alla Fiorentina.

Il Milan studia il grande colpo: occhi in casa Bayern Monaco

Già così, solo tra riscatti sicuri e quelli probabili, potrebbero entrare nelle casse del Milan circa 60 milioni. Che potrebbero essere reinvestiti per un grande colpo che arriva dal Bayern Monaco. Secondo quanto raccontato da MilanLive, infatti, il grande sogno per questa estate risponde al nome di Leroy Sanè per il Milan. Il giocatore, infatti, se è vero che andrà via a parametro zero, ha un ingaggio pesantissimo e per questo senza i tanti ricavi provenienti dalle cessioni è altamente improbabile.

Il tedesco ex Manchester City, infatti, chiede un ingaggio da 7 milioni di euro che sarebbero tantissimi. Un altro aspetto da tenere in considerazione è che una grossa spinta verso questa operazione potrebbe arrivare in caso di qualificazione in Champions League da parte del Milan. Al momento, però, si tratta di una cosa tutt’altro che scontata, dal momento che la squadra è in piena bagarre per rientrare tra le prime quattro con una situazione di notevole svantaggio.

Classe 1996, Leroy Sanè sarebbe un colpo da capogiro per il Milan. Nella stagione attualmente in corso non ha giocato sempre da titolare, ma ha comunque collezionato 35 presenze condite da 9 gol e 4 assist.