Juve tradita: Dragusin in una big, si chiude con lo scambio

Il difensore romeno è sempre più vicino al ritorno nel nostro campionato. Un trasferimento che potrebbe rappresentare uno sgarbo ai bianconeri

Tra i nomi che nelle ultime sessioni di calciomercato sono maggiormente circolati in chiave squadre italiane c’è sicuramente quello di Dragusin. Il centrale romeno non sembra più rientrare nei piani del Tottenham e la prossima estate è pronto a cambiare aria e magari ritornare in Italia. Un campionato che in carriera gli ha dato tante soddisfazioni e siamo certi che continuerà ad essere così anche in caso di un ritorno.

Si è parlato tanto di un approdo al Napoli. Conte e Manna lo conoscono bene, ma alla fine i partenopei non hanno mai realmente affondato il colpo. Anche la richiesta del Tottenham (intorno ai 30 milioni ndr) ha frenato il tutto. I partenopei continuano ancora ad essere sul romeno per la prossima stagione. Ma non è da escludere che magari un’altra squadra si intrometta in questa trattativa e sbaragli la concorrenza. Il calciatore piace da tempo al club italiano e si sta valutando se ritornare con forza su di lui o magari andare su profili differenti.

Calciomercato: Dragusin in Serie A, decisivo lo scambio

La valutazione del Tottenham, nonostante il giocatore non rientri pienamente nei piani del club, non dovrebbe abbassarsi nei prossimi mesi. Si continua a parlare di una cifra di 30 milioni di euro per andare a strappare il centrale agli Spurs. Una richiesta non bassa e che potrebbe portare le squadre italiane a frenare un po’. Ma attenzione ad un club che sarebbe pronto a giocarsi una carta a sorpresa per arrivare al giocatore e sbaragliare la concorrenza.

Il Milan già in passato aveva sondato Dragusin e potrebbe ritornare con forza sul difensore durante il calciomercato estivo. Le ultime indiscrezioni, infatti, danno un Tomori pronto a rientrare in Premier e proprio attenzione ad un nuovo tentativo del Tottenham. Gli Spurs avevano cercato il centrale a gennaio e a questo punto un secondo sondaggio al termine della stagione dovrebbe essere comunque fatto.

Un interessamento che apre la strada ad uno scambio, magari anche secco, tra Tottenham e Milan. Le valutazioni di Dragusin e Tomori sono molto simili tra di loro e questo rende l’affare ancora più semplice da portare alla conclusione nel prossimo calciomercato. Al momento è una semplice ipotesi, non c’è nessuna trattativa in corso. Ma non è da escludere che ben presto ci siano i primi contatti per capire la fattibilità di questa operazione.