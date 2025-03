Il grande ‘sbaglio’ della Juve, Danilo smentisce l’agente: ecco cosa è successo

Non si è fatta attendere la rettifica dell’ex capitano della Juventus alla presa di posizione del suo agente: tutti i dettagli

A calamitare l’attenzione mediatica nel corso di questo pomeriggio è stata sicuramente la doppia ufficialità che ha sancito da un lato l’esonero di Thiago Motta e dall’altra l’inizio del binomio Tudor-Juventus. Una scelta che, dettata dalle difficoltà riscontrate dai bianconeri nell’ultimo mese, coincisi con le eliminazioni da Coppa Italia e Champions e dal sorpasso del Bologna al quarto posto, era ormai solo questione di tempo.

Nella giornata di domani il tecnico croato dirigerà il suo primo allenamento alla guida della compagine bianconera. Nel frattempo, però, le ultime mosse dirigenziali della ‘Vecchia Signora’ continuano a far parlare di sé. Uno degli ultimi ad esternare il suo punto di vista era stato l’agente di Danilo – Bruno Misorelli – che non contenendo il suo scetticismo in merito alle ultime scelte della Juve per quanto riguarda la sua guida tecnica, si era lasciato andare ad un laconico: “Il primo sbaglio Thiago Motta, il prossimo Tudor. Non hanno imparato niente”. Il che aveva contribuito a riportare indietro le lancette del tempo fino ai giorni tumultuosi della separazione della Juventus dal suo ex capitano, con tanto di video social e stilettate sul nuovo ‘progetto’.

Juventus, Danilo allo scoperto: “Non condivido i commenti del mio agente”

Commento che – benché cancellato in un secondo momento – non è affatto passato inosservato e sul quale è voluto ritornare lo stesso Danilo, prendendone le distanze. A distanza di poche ore dal post diffuso da Misorelli sul suo profilo ‘X’, il difensore del Flamengo ha infatti puntualizzato:

“Non condivido assolutamente le dichiarazioni e i commenti del mio agente e non mi permetterei mai di dare consigli alla dirigenza su cosa fare. Sono un tifoso da lontano e auguro solo il bene della Juventus“. Caso definitivamente chiuso? Ai posteri l’ardua sentenza. Ad ogni modo, che qualcosa si fosse rotto nello spogliatoio bianconero negli ultimi mesi era molto più di una semplice sensazione. Tuttavia, oltre alla posizione di Motta, ad essere finita sotto la lente di ingrandimento dei tifosi sono anche le scelte della proprietà e di Giuntoli che, almeno fino a questo momento, non stanno dando i risultati sperati.