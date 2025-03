Esonero Thiago Motta: “La Juve agli juventini”

Il club bianconero annuncia l’addio del tecnico e la firma di Igor Tudor: le parole non lasciano spazio a dubbi

Ora la notizia è ufficiale: Thiago Motta non è più l’allenatore della Juventus. Il club bianconero ha annunciato l’esonero del tecnico, che sarà sostituito da Igor Tudor.

Una scommessa decisamente persa quella della Juventus e di Cristiano Giuntoli, con il club bianconero ora chiamato ad agguantare uno dei primi quattro posti della classifica. Una lotta serrata visto che tra il Bologna (quarto) e il Milan (nono) ci sono solo 6 punti di distanza. Un compito non semplice per Tudor, accolto dai tifosi della Juventus che su X hanno espresso i propri pareri in merito all’addio del tecnico italo-brasiliano e del ritorno del croato alla Juventus, stavolta nelle vesti di capo allenatore e non di vice.

C’è chi si dice felice dell’arrivo di Tudor, sottolineando “La Juve agli juventini” e chi invece definisce Thiago Motta come “Il peggiore allenatore della storia della Juventus”. Dai social però le parole dei tifosi juventini sono soprattutto nei confronti del nuovo tecnico in cui si evidenzia affetto e amore. Parole che sottolineano quanto Tudor sia legato all’ambiente bianconero. “Uno di noi”, “Indiscutibile che ci tenga davvero” sono solo alcuni dei commenti scritti dai supporters juventini in merito alla scelta di Tudor.

Gli unici a disperarsi per l’esonero di #ThiagoMotta sono i tifosi delle altre squadre #Juventus #Tudor — Alessandro Tanzini 🇮🇹 (@AleTanzini) March 23, 2025

Grande Gesto di Juventinita’ 5 Anni fa:

Accettare di fare il VicePirlo pagando per liberarsi dall’HajdukSpalato Grande Gesto di Juventinita’ oggi:

Accettare Contratto di 2 Mesi nel CAOS + Totale in Campo e in Società La Juventinita’ si dimostra coi Fatti Igor #Tudor UNO DI NOI pic.twitter.com/hrfCnAN5DI — K!NO (In Lutto) (@Kino16K) March 23, 2025

#Tudor si era pagato di tasca sua la clausola per liberarsi dall’Hajduk Spalato per entrare nello “staff” di Pirlo. Ora accetta un contratto di tre mesi pur di diventare il primo allenatore della Juve. Se è competente lo vedremo, ma che ci tenga davvero è indiscutibile — Kelly ha capito che cosa ti può crollare addosso (@clabotta86j) March 22, 2025

Volevamo a gran voce la Juventinità ed è arrivata la Juventinità: più Gobbi di Igor #Tudor non mi viene in mente nessuno. Ora TUTTI a far quadrato intorno a lui, intorno alla #Juve, nessuno escluso, partendo dai giocatori che da questo momento non hanno più un alibi fino a luglio… — Guido Tolomei (@guidotolomei) March 23, 2025

Godo come un riccio appena nato! Finalmente a casa #ThiagoMotta, un teorico incompetente che ha distrutto la Juve in appena 5 mesi. Il peggiore allenatore della storia! Non l’ho mai digerito dal suo primo giorno. Coerente! Avanti con #tudor. Godo come un riccio! #Juventus 🤍🖤 pic.twitter.com/S9n9V7nyMF — Giuseppe Latorraca (@GiuseLatorraca2) March 23, 2025