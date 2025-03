Tonali in Serie A: c’è la svolta, l’annuncio di Romano

Il centrocampista italiano, reduce dal primo trofeo con il Newcastle, è al centro di diverse voci di calciomercato. E c’è una novità molto importante

Si sta per concludere una settimana importante per Tonali e il centrocampista proverà a farlo al meglio. Lo scorso weekend è arrivato il primo trofeo con la maglia del Newcastle, poi giovedì il gol con la maglia dell’Italia ed ora il centrocampista spera di chiudere il ciclo con il pass in semifinale in Nations League. Servirà l’impresa in Germania, ma il giocatore bresciano proverà a bissare la rete di Milano nella speranza che questa volta sia decisiva.

Ma Tonali non sta tenendo banco solamente per le prestazioni in campo. Il suo nome continua ad essere accostato a diverse squadre in ottica calciomercato estivo. Si è parlato tanto di Inter e Juventus e anche di un ipotetico ritorno al Milan. Il centrocampista non ha mai nascosto la sua volontà di riprovare una nuova esperienza in Serie A, ma allo stesso tempo da parte sua non c’è l’intenzione di forzare la mano con il club inglese. I Magpies hanno dato la possibilità al bresciano di ripartire dopo un periodo brutto e, quindi, si rispetterà la volontà degli inglesi.

Calciomercato: Tonali e l’ipotesi Serie A, l’annuncio cambia tutto

Il ritorno di Tonali in Serie A nel prossimo futuro sembra essere praticamente certo, ma sulle tempistiche ad oggi non si hanno delle certezze. Il centrocampista è stato accostato con insistenza a Inter e Juventus. Si tratta comunque di una operazione molto complicata dal punto di vista economico e devono esserci delle condizioni ben precise per riuscire ad arrivare alla fumata bianca.

Senza dimenticare che bisogna capire anche la volontà del Newcastle. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, il club inglese non sarebbe intenzionato a privarsi di Tonali. Per questo motivo ci vorrà una proposta davvero irrinunciabile per portare i Magpies a cedere il proprio centrocampista. Un qualcosa che ad oggi sembra allontanare il bresciano dal ritorno in Serie A nel prossimo calciomercato estivo.

Una posizione, quella del Newcastle, che rende davvero complicato un approdo nel campionato italiano di Tonali. L’unica ad oggi che potrebbe avvicinare la richiesta degli inglesi (intorno ai 50 milioni) è la Juventus. Ma i bianconeri sono in una fase di rivoluzione e senza Champions League non sborseranno una cifra simile. Una valutazione così alta toglie a prescindere dai giochi Inter e Napoli, che hanno intrapreso la linea di provare a vincere attraverso una economia sostenibile. Per questo motivo, se da parte degli inglesi non ci sarà un cambio di richiesta per il centrocampista, difficilmente vedremo l’ex Milan in Serie A la prossima stagione.