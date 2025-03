Non solo Tonali per la Juve: c’è un altro nome caldo nel blitz di San Siro | CM.IT

Gli emissari della Juventus presenti giovedì sera a Milano per il match di Nations League tra Italia e Germania

Ieri sera al ‘Meazza’ non era presente Cristiano Giuntoli per il big match di Nations League tra Italia e Germania, con la Juventus rappresentata dal presidente Ferrero su invito del capo della FIGC Gravina.

Oltre al numero uno della Continassa sugli spalti di San Siro erano comunque presenti gli emissari del club bianconero, in primis per osservare da vicino Sandro Tonali. Il centrocampista ex Milan è stato protagonista di un’ottima prestazione e non solo per la rete realizzata a inizio partita. Un super Tonali non è servito però alla Nazionale di Spalletti per evitare la sconfitta contro i tedeschi, ma è bastato alla Juve per avere nuove conferme sul ritorno a grandi livelli del giocatore bresciano dopo la squalifica dell’anno scorso per il caso scommesse. Il gioiello del Newcastle è in cima alla lista del Dt Giuntoli, specialmente dopo il flop nel centrocampo della ‘Vecchia Signora’ di Douglas Luiz e le difficoltà riscontrate dall’irriconoscibile Koopmeiners.

Calciomercato Juventus, tre big in bilico: Giuntoli non perde di vista Adeyemi

Blitz della Juve a San Siro e nei radar del sodalizio bianconero non c’era soltanto Tonali come raccolto da Calciomercato.it. Non è un mistero infatti anche il ‘debole’ di Giuntoli per Karim Adeyemi. Il talento in forza al Borussia Dortmund contro l’Italia è partito dalla panchina, entrando in campo soltanto nel finale di partita per sostituire Sane nello scacchiere del Ct Nagelsmann.

Pochi appunti così per gli osservatori della Juventus, che comunque resta forte sul giocatore come dimostrano i sondaggi effettuati negli ultimi mesi dalla dirigenza della Continassa. Giuntoli è sempre attentissimo agli scenari sul futuro del nazionale tedesco, a gennaio corteggiato dal Napoli. Adeyemi ha un contratto in scadenza con il Borussia nel 2027 e una valutazione tra i 45 e i 50 milioni di euro. Come per l’affare Tonali, per la Juve sarà quindi fondamentale l’accesso alla prossima Champions League per dare l’assalto al classe 2002 nato a Monaco di Baviera.

La ‘Vecchia Signora’ inoltre è alle prese con le incertezze legate al futuro di Conceicao, Yildiz e Nico Gonzalez, con Adeyemi che rappresenterebbe il profilo giusto per età e potenzialità nel reparto offensivo in caso di cessioni eccellenti.