Paz all’Inter, il papà allo scoperto: “Nico ha senza dubbio deciso”

Le ultime sul futuro del fantasista classe 2004. La scelta è stata presa: le dichiarazioni che arrivano da Como non lasciano dubbi

Tutti pazzi per Nico Paz. Il talento classe 2004 ha davvero stregato tutti. Il giocatore, d’altronde, ci ha messo poco per convincere Cesc Fabregas. Così fin dal suo arrivo a Como, è diventato un punto fermo dei lariani.

In ventisette partite giocate, con oltre 2000 minuti, sono stati così sei i gol segnati come gli assist. Impossibile passare inosservato. Lo sta chiaramente monitorando il Real Madrid, che non ne ha perso il controllo, avendo inserito in estate un diritto di ricompra, ma anche in Serie A lo vogliono proprio tutti.

Napoli, Roma, Juve e Milan lo hanno fatto monitorare, ma lo ha fatto soprattutto l’Inter, che lo vorrebbe in nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Il calciatore, con passaporto argentino, ma nato in Spagna, è il prescelto dalla dirigenza milanese per svecchiare il centrocampo.

La sua classe cristallina, però, non costa poco. Serve fare i conti sia con il Como che ovviamente con il Real Madrid. E’ vero che l’Inter ha un alleato, quell’amicizia tra Zanetti e papà Paz, ma l’affare non è certo facile, almeno nell’immediato.

Parla papà Paz: “D’accordo mio figlio”

E’ proprio Pablo Paz, intervistato da La Provincia di Como, a parlare del futuro del figlio: “Io credo che se chiedete a Nico cosa vorrebbe fare, lui vorrebbe stare senza dubbio un altro anno qui, perché si trova benissimo, è felice, e con Fabregas è come essere a un master universitario”.

“Gli piace tutto qui, la squadra, il gruppo, la gente prosegue Pablo -Paz -. Anche io sarei d’accordo. Poi, certo, ci sono in ballo interessi superiori. Ma un altro anno qui sarebbe ok”.

Impossibile, poi, non parlare proprio del rapporto con Zanetti: “Io e Xavjer siamo molto amici, eravamo compagni di camera in Nazionale, figuratevi. Un ritrovo tra amici, ogni tanto ci vediamo”. Poi Pablo fa i nomi delle squadre che avrebbero voluto prendere Paz prima del Como: “C’erano almeno altre quattro squadre alternative, tra cui la Fiorentina e lo Stoccarda, ma il progetto del Como ci è piaciuto molto, e poi certo Fabregas ha avuto un peso importante perché ha parlato con noi, ci ha spiegato che Nico avrebbe avuto chance di giocare come piace a lui”.