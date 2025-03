Ora è UFFICIALE: tegola pesante prima di Bayern-Inter

Non arrivano buone notizie dall’infermeria con il big che rischia seriamente di saltare la sfida di Champions League: l’esito degli esami

La pausa per le nazionali è spesso foriera di cattive notizie per i club. I tecnici incrociano le dita sperando di poter riavere a disposizione tutti i calciatori partiti in giro per il mondo e troppo spesso le cose non vanno proprio così.

Questa volta però le nazionali non hanno colpa perché l’infortunio è arrivato già prima delle partite internazionali e ha subito una ricaduta. Il Bayern Monaco, infatti, dovrà fare a meno di Manuel Neuer ancora a lungo e probabilmente il portiere tedesco non potrà essere disponibile per la partita di andata di Champions League contro l’Inter in programma l’8 aprile.

La certezza non si ha ancora, ma la ricaduta preoccupa la formazione tedesca che con un comunicato ha spiegato quanto accaduto all’estremo difensore. “Manuel Neuer era già tornato ad allenarsi dopo lo strappo alla fibra muscolare del polpaccio, rimediato durante l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen – si legge nella nota del club bavarese – Nei prossimi giorni dovrà fare un’altra pausa dagli allenamenti perché si è verificata una reazione ai muscoli del polpaccio”.

Inter, le condizioni di Lautaro Martinez e Dumfries

Se il Bayern Monaco è preoccupato per le condizioni di Neuer, l’Inter non può dirsi certo serena visto i problemi fisici di Lautaro Martinez e Dumfries.

Per entrambi si attendono gli esami che ci saranno probabilmente lunedì, ma intanto le indiscrezioni che arrivano non fanno stare sereno Inzaghi, almeno per l’olandese. Per il toro, infatti, lo stop dovrebbe essere limitato ad un paio di partite a causa di un problema al bicipite femorale: fuori contro l’Udinese, dovrebbe saltare anche il derby d’andata di coppa Italia e forse il Parma.

Più complicata la situazione di Dumfries: dovesse esserci lesioni, l’esterno olandese sarebbe costretto a restare fermo per un mese, saltando dunque il doppio impegno contro il Bayern Monaco. Un quadro più chiaro si avrà tra qualche giorno quando ci saranno gli accertamenti medici che daranno il responso definitivo.