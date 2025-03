Fissati gli esami di Lautaro: Inzaghi e l’Inter incrociano le dita

Terapie ad Appiano per il capitano nerazzurro e Denzel Dumfries. Gli accertamenti di entrambi si svolgeranno nello stesso giorno

Inzaghi deve pazientare ancora un po’ per conoscere la reale entità dell’infortunio accusato da Lautaro durante Atalanta-Inter. L’argentino è stato rispedito a casa da Scaloni, il Ct dell’Argentina, una volta appurato che il capitano nerazzurro non avrebbe potuto disputare nemmeno il big match contro il Brasile. Nella sua nota ufficiale, la Federcalcio ha parlato di problema muscolare al bicipite sinistro.

Nella sua nota ufficiale dell’altro giorno, la Federcalcio ha parlato di problema muscolare al bicipite sinistro. L’infortunio sarebbe di lieve entità, ma in casa Inter c’è un po’ di apprensione.

#SelecciónMayor El delantero Lautaro Martínez será baja de la convocatoria para este doble fecha de marzo por una lesión muscular en isquiotibiales miembro inferior izquierdo. pic.twitter.com/B7DBfx0doS — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 19, 2025

Infortuni Lautaro e Dumfries, lunedì gli esami strumentali

Oggi sia lui che Dumfries, l’altro calciatore andato ko a Bergamo e tornato indietro in anticipo dalla propria rappresentativa, hanno svolto terapie ad Appiano, mentre Marcus Thuram, che Deschamps ha rimandato a Milano per il problema alla caviglia, ha svolto lavoro strumentale.

Come previsto, Lautaro Martinez e Dumfries effettueranno degli esami strumentali per avere un quadro clinico chiaro e definitivo. A meno di cambi di programma, gli accertamenti avranno luogo nella giornata di lunedì.

Se per l’attaccante il primo responso ha evidenziato un infortunio al bicipite sinistro, con conseguente indisponibilità nelle prossime due-tre partite (Udinese e derby d’andata di Coppa Italia, più forse il Parma) per il laterale i controlli in Olanda hanno portato alla luce un problema non banale alla coscia destra.

Si teme una lesione che lo metterebbe fuori gioco per circa un mese, facendogli saltare anche la doppia sfida di Champions col Bayern Monaco.