Juve e Napoli: scambio possibile, c’è la mano di Giuntoli

Juve e Napoli possono seriamente mettere in piedi una trattativa per uno scambio che può soddisfare tutte le parti in causa. E ad impostare la trattativa c’è ovviamente Cristiano Giuntoli, il grande ex di turno.

La Juventus ed il Napoli difficilmente, negli anni, hanno impostato e condotto in porto delle vere e proprie trattative che poi sono andate a buon fine. L’ultimo esempio è quello relativo alla trattativa per Danilo, con l’operazione tra gli azzurri ed il calciatore che era stata concordata ma non si era mai concretamente riusciti a trovare la quadra con i bianconeri. Ovviamente, però, il tutto si è amplificato nell’immaginario collettivo con il passaggio alla Juve di Cristiano Giuntoli dopo tanti anni al Napoli.

A sorpresa, però, a quanto pare proprio Napoli e Juventus possono mettere in piedi uno scambio che potrebbe seriamente accontentare tutte le parti in causa. Ed ovviamente, come tutti gli scambi, anche in questo caso servirà un grandissimo lavoro di diplomazia per raggiungere la quadra sulla valutazione dei calciatori coinvolti in questo discorso. Proprio per questo motivo servirà un apporto decisivo da parte di Cristiano Giuntoli, che in queste situazioni è un autentico maestro.

Scambio tra Juve e Napoli: colpo di scena nell’affare

In tal senso, stando a quanto raccontato da TuttoSport oggi in edicola, la Juventus non ha nessuna intenzione di mollare la pista che porta a Victor Osimhen, considerato da Cristiano Giuntoli il riferimento offensivo per la squadra bianconera del futuro che verrà. Dopo il forte interessamento del Barcellona per Osimhen, può arrivare una nuova svolta. Il problema però è rappresentato dal fatto che la clausola rescissoria presente nel contratto del nigeriano è valida solo per l’estero e di conseguenza bisognerà trattare direttamente e prima con Aurelio De Laurentiis per poi poter affondare il colpo.

In tal senso, il massimo dirigente bianconero è pronto a mettere sul piatto il cartellino di un calciatore che al Napoli piace da diverso tempo e che è considerato ideale per il suo gioco da Antonio Conte. Si tratta di Federico Gatti, giocatore che gli azzurri hanno inseguito di recente. Chiaramente oltre al difensore Cristiano Giuntoli è intenzionato a mettere sul tavolo della trattativa tanti soldi. Come detto, però, la strada è a dir poco in salita dal momento che nella storia della gestione De Laurentiis sono estremamente rare operazioni di questo tipo.

Bisognerà trovare, infatti, prima la quadra sulla valutazione di Victor Osimhen (la clausola è valida solo ed esclusivamente per l’estero), e poi su quella di Gatti. Con i bianconeri che contano sulla cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forrest (potrebbero offrire 40 milioni di euro) per avere disponibilità per affondare il colpo.