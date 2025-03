Niente Juve: un’altra big paga la clausola di Osimhen – SKY

Il Napoli lavora per cedere Victor Osimhen in estate. L’attaccante nigeriano, in prestito al Galatasaray, almeno in maniera teoria al termine della stagione potrebbe tornare in azzurro.

Mercato Napoli: niente Juve per Osimhen

Il destino di Victor Osimhen è ancora in maniera teorica nelle mani del Napoli. Il club azzurro dopo la mancata cessione della scorsa estate detiene ancora il cartellino del capocannoniere del campionato turco.

Tuttavia in estate gli azzurri sperano di cedere Osimhen e monetizzare dal suo addio. L’attaccante, infatti, ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro (ribassata da 130 milioni dopo il rinnovo di settembre che ha allungato il suo contratto di una stagione).

Una via di uscita escogitata dagli azzurri e dall’entourage del calciatore per rimandare la cessione di un anno, dopo non esser riusciti a trovare la quadra nell’ultimo mercato estivo.

Ma tra pochi mesi il ds Manna dovrà nuovamente fare i conti con il tormentone Osimhen che il Napoli spera di risolvere nel minor tempo possibile.

Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dalla Campania, su Osimhen ci sarebbero diverse squadre. La prima è lo stesso Galatasaray che a gennaio aveva provato a convincere gli azzurri presentando un’offerta da 65 milioni per la punta. 10 in meno della clausola ma forti della volontà di Osimhen di rimanere in Turchia. Anche in estate i giallorossi potrebbero provare a strappare il “sì” del calciatore al quale sarebbe già stato prospettato uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione.

Il Napoli però spera di cedere Osimhen al prezzo della clausola e attende altri ammiccamenti. Tra i club interessati al calciatore ci sarebbe anche la Juventus che con l’ex ds Giuntoli avrebbe da tempo allacciati i contatti con l’entourage del calciatore.

Per i bianconeri, inoltre, il prezzo dell’acquisto di Osimhen potrebbe essere più elevato per la presenza nel contratto del nigeriano di una clausola “anti-Italia” che farebbe impennare la cifra in caso di trasferimento ad una diretta concorrente.

Ma su Osimhen non ci sarebbe solo la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport anche il Barcellona sarebbe molto interessato alla punta. Una novità assoluta considerando la presenza in rosa di Lewandowski.

Napoli: Osimhen al migliore offerente

Cedere Osimhen al Barcellona per il Napoli potrebbe essere l’opzione migliore, visto che così gli azzurri difficilmente rischierebbero di ritrovarselo contro.

Attenzione poi anche alla pista Araba. Già a settembre diversi club del campionato arabo avevano provato a strappare Osimhen agli azzurri, senza però trovare l’accordo con il Napoli. In estate tutto potrebbe essere diverso e gli “Sceicchi” potrebbero convincere Victor a suon di milioni.