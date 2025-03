Irrompe Elkann, bocciati Mancini e Giuntoli: il nuovo allenatore della Juve

Potrebbe non essere l’ex commissario tecnico il sostituto di Thiago Motta: il Ceo di Exor ha bloccato tutto

Il caos Juventus non sembra avere fine. Il club bianconero pare navigare a vista, costretto ad inseguire un quarto posto obbligatorio per non rivedere le ambizioni per la prossima stagione.

La qualificazione in Champions è fondamentale ed ora che è a forte rischio, ecco che il club sta provando a reagire. La posizione di Thiago Motta è a rischio, anzi il suo destino appare segnato: la sfida contro il ‘suo’ Genoa sarà probabilmente l’ultima apparizione sulla panchina della Juventus prima di fare le valigie e lasciare Torino.

È questa la decisione a cui sarebbe giunta la società dopo giorni di riunioni e riflessioni: un esonero post-datato a causa di esigenze di bilancio, con la necessità di spostare ad aprile e quindi al prossimo trimestre i costi connessi con l’allontanamento di Motta e l’arrivo del nuovo allenatore. Così dovrebbe andare, anche se si rincorrono indiscrezioni su chi possa essere davvero il nuovo tecnico.

Mancini sembrava essere il prescelto, con il ct che avrebbe già una bozza d’accordo con la società per disputare il Mondiale per club, con clausole poi per proseguire anche il prossimo anno (leggi qualificazione in Champions). Ma nelle ultime ore la situazione sembrerebbe essersi ribaltata con il ritorno prepotente di Igor Tudor.

No a Mancini, per la Juve torna forte Tudor

Il no a Mancini sarebbe arrivato da John Elkann in persona che avrebbe così stoppato nuovamente il piano di Giuntoli, già ‘bocciato’ per la scelta di Thiago Motta e per un mercato che si è rivelato – ad oggi – fallimentare.

Questo scrive su X il giornalista Luca Momblano che parla di accordo già raggiunto con Igor Tudor, disponibile ad accettare un contratto di tre mesi come raccontato da Calciomercato.it: “Seconda bocciatura per Giuntoli sul piano Mancini. Già pronto per domani (oggi, ndr) l’esonero di Thiago Motta. Dopo la linea Elkann di non incidere su prossimo bilancio per valutazioni circa struttura societaria, già pronto subito Igor Tudor“.

Così Motta potrebbe essere esonerato anche prima della sfida contro il Genoa, mentre l’ipotesi Mancini resterebbe buona soltanto per la prossima stagione. Quando a scegliere però potrebbe anche non essere più Giuntoli.