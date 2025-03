“Domani l’esonero di Motta”: bocciato Giuntoli, ne prendono un altro

La Juventus è pronta a rivoluzionare tutto. Nuovo caos del ds Cristiano Giuntoli: bocciatura totale per il dirigente bianconero, arriva l’annuncio per il sostituto di Motta

La sosta Nazionale è arrivata al momento opportuno per prendere una nuova decisione sorprendente in casa Juventus. Ancora una rivoluzione prevista nelle prossime ore: caos Giuntoli per la scelta del prossimo allenatore, spunta l’esonero immediato di Thiago Motta.

Saranno ore intense in casa Juventus per un nuovo annuncio clamoroso sul prossimo allenatore. Bocciatura totale per il ds bianconero, Cristiano Giuntoli, che potrebbe cambiare già aria al termine della stagione. Tutto può cambiare improvvisamente per Thiago Motta, pronto a salutare subito la Juventus. Una nuova polveriera all’interno dello spogliatoio della Juventus: nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva.

Juventus, il fallimento di Giuntoli: la decisione arriverà domani

Una voglia immensa di rivalsa dopo una stagione altalenante in casa bianconera. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio tanto atteso: nella giornata di domenica 23 marzo potrebbe arrivare l’esonero di Thiago Motta. I tifosi l’hanno invocato ormai da tempo, ma ora potrebbe esserci l’ufficialità.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio del giornalista, Luca Momblano, molto vicino alle dinamiche di casa Juventus: “Seconda bocciatura per Giuntoli sul piano Mancini. Pronto già per domani l’esonero di Thiago Motta“. Poi ha annunciato il prossimo allenatore: “Dopo la linea Elkann di non incidere su prossimo bilancio per valutazioni circa struttura societaria, già pronto subito Igor Tudor”.

Un nuovo caos per il ds Giuntoli che aveva optato per l’ex Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, reduce dall’esperienza fallimentare alla guida della Nazionale dell’Arabia Saudita. Un fallimento totale per il direttore sportivo della Juventus: al termine della stagione potrebbe arrivare già l’addio.

L’obiettivo principale della squadra bianconera resta il quarto posto per centrare un posto in Champions League: le ultime settimane sono state terribili per Thiago Motta che sarà sollevato subito dall’incarico nelle prossime ore come riportano le varie indiscrezioni.

La Juventus vuole tornare protagonista in Champions League per tornare a fare la voce grossa in campo internazionale. Spunta la decisione clamorosa con l’esonero dell’allenatore bianconero: non si aspetterà la sfida contro il Genoa, ma in poche ore tutto sarà rivoluzionato. Tudor tornerà così a sedersi sulla panchina della Juventus dopo essere stato il vice di Pirlo durante la sua avventura in bianconero.