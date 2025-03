Terremoto Juve, non solo Thiago Motta: “Giuntoli cacciato subito”

Ribaltone clamoroso in casa bianconera: “Da Motta a Huijsen, è lui il vero artefice del disastro”

Thiago Motta è davvero a un passo dall’esonero. Il tecnico potrebbe essere mandato via anche in caso di vittoria contro il Genoa, nella sfida post sosta Nazionali in programma a Torino sabato prossimo. Il licenziamento dell’italo-brasiliano e l’ingaggio del suo sostituto/traghettatore – in lizza Mancini e Tudor – sarebbe stato rimandato solo per esigenze di bilancio. In casa Juventus tira un aria pesantissima, tanto che sarebbe in discussione anche la posizione di Cristiano Giuntoli.

Sui social, in particolare su X la stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri vuole, invoca l’allontanamento dalla Continassa pure del Football director, considerato corresponsabile, se non primo responsabile di questa stagione fallimentare.

L’Allenatore NON può Sceglierlo #Giuntoli

Lui,Ferrero&Scanavino sono i Primi da Cacciare a Pedate Se la #Juventus prende #Mancini Sarebbe Ennesima Cazzata di una Società diventata un Circo Se Vuoi Tornare JUVENTUS

Se Vuoi Tornare a Vincere

Il Mister 25/26 DEVE essere LUI#Conte pic.twitter.com/H7QzBu3m3n — K!NO (In Lutto) (@Kino16K) March 21, 2025

Giuntoli dovrebbe essere cacciato subito come Motta. E se non lo cacciano a fine stagione cambiare allenatore non serve a nulla. Demansionarlo funziona solo se si leva Scanavino e si mette un AD che NON fa nulla di quello che vuole Giuntoli https://t.co/KFVyNIUaZ5 — Ale (@aliasvaughn) March 22, 2025

Giuntoli viene celebrato su tutte le testate del mondo pic.twitter.com/qUB1L3Kfd6 — giovanni brentegani (@giovannibrenteg) March 22, 2025

Fermi tutti, c’è un errore: non è Motta che va cacciato ma Giuntoli. Secondo il CIES la Juventus è uno dei club con la peggiore programmazione, gestito come se lottasse per salvarsi, senza futuro

Uno studio dell’autorevole Centro Studi svizzero, di cui nessun giornale… pic.twitter.com/HYZggeI0a4 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 21, 2025

Pensa come ci ha ridotto Giuntoli, con le sue scelte scellerate. Da huisen a motta. Il vero artefice d questo disastro. — Nero 21 🏴‍☠️ (@Nero21persempre) March 22, 2025

Condivido in pieno. Da mesi sostengo di licenziare Giuntoli, Motta, Scanavino e Ferrero. Tesi, credo, sostenuta da la stragrande maggioranza di tifosi juventini! — Claudio Zeni (@zeniclaudio1) March 22, 2025

Cacciate Giuntoli — Karletto Marx. Das Kapital ed altri racconti (@MarxKarletto) March 22, 2025

Giuntoli a giugno saluta — Bobby Munson (@Marionassa5) March 22, 2025

Mercato e scarsa protezione di Motta, i tifosi della Juve vogliono anche il licenziamento di Giuntoli

A Giuntoli vengono soprattutto imputati errori in sede di calciomercato – vista la sua stagione in Premier, adesso anche la cessione di Huijsen – e una difesa troppo debole dello stesso Motta, l’allenatore su cui aveva puntato, anche se stesso salvo poi defilarsi, per l’inizio di un nuovo ciclo vincente.