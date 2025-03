Caos totale alla Juve: “Dimissioni di Chiellini” per colpa di Bonucci

L’ex capitano dopo Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Il mondo bianconero sta vivendo giorni carichi di tensione

Thiago Motta, Cristiano Giuntoli e ora persino Giorgio Chiellini. Anche l’ex capitano della Juventus, da poco inseritosi in società con il ruolo di Head of Football Institutional Relations, è finito nel mirino dei tifosi bianconeri.

Su X è ovviamente accesissima la discussione sul possibile approdo di Mancini al posto di Thiago Motta. Il passato all’Inter e da oppositore/accusatore della Juve nel pre e durante Calciopoli non gioca a favore dello jesino…

La discussione è stata alimentata ulteriormente dalla notizia data dall’imitatore e speaker radiofonico di fede juventina, Edoardo Mecca, secondo il quale proprio Chiellini starebbe spingendo per l’ingaggio del suo ex CT in azzurro. Nonché per il ritorno alla Continassa, nello staff del ‘Mancio’, del suo ex compagno di squadra a Torino e in Nazionale, Leonardo Bonucci, una figura che non raccoglie grandi consensi (per usare un eufemismo) tra gli juventini.

Mancini è un nome che piace moltissimo a Chiellini, che sta spingendo per avere anche Bonucci nello staff tecnico. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) March 22, 2025

La Juventus è un club, non un incontro amichevole. Chiellini dovrebbe dimettersi. Vogliamo ALEX💪💪💪💪💪 — BillyZ (@BillyZ89607146) March 22, 2025

Nn basta mancini..anche il poggiatore di terga su sgabello no eh.. — Mystica J (@mystica_J23) March 22, 2025

Improvvisamente Chiellini indica la strada dopo che è stato esiliato lontano dalla squadra e da certi uffici. C’è da chiedersi come mai parla.

C’è anche la risposta. — Pat®izia 𐂂◽️◾️ (@l4_p4tr1z14) March 22, 2025

Io lo sapevo e l’avevo anche scritto che la presenza di Chiellini nei quadri dirigenziali della #Juve sarebbe stata fortemente negativa. — fabio rossi (@Falzarego) March 22, 2025

Ci mancano solo Oriali e Moratti e poi siamo a posto — rust (@rust352) March 22, 2025

C’era una volta la Juve … — Matteo ⚪️⚫️⚪️⚫️ (@pansera_matteo) March 22, 2025

A questo punto mi sorgono dei dubbi su Chiellini 🤔 — Celso (@be_marconi) March 22, 2025

Che finaccia — Rigio75 (@Rigio) March 22, 2025

Dalla padella alla brace. Si vuole una dirigenza Juventina e diamo lo spogliatoio a bellicapelli Mancini anche no, grazie — marco rocchi (@Marcorock63) March 22, 2025

Per me non ha senso…se Del Piero più volte ha detto che manca il senso di Juventinita’ , allora prendi un allenatore che ha festeggiato lo scudetto di Cartone…Tudor invece che ha vissuto nella Juve come giocatore e ne conosce le pressioni, manco considerato… — Rocco Spotti (@roccospotti7) March 22, 2025

Chiellini è meglio mandarlo via — Luigi Cifra (@LuigiCifra) March 22, 2025

Già Mancini mi darebbe molto fastidio, ma con Bonucci nello staff tifo per perderle tutte. — zmezmeemz (@ollllrghbjm) March 22, 2025

Bonucci nello staff di Mancini, rabbia social contro Chiellini: “È meglio mandarlo via”

Dai tanti tweet che si leggono sul social di Elon Musk, infatti, si ha la conferma di come Bonucci (attualmente assistente di Corradi nell’Italia under 20) sia poco amato dai suoi ex tifosi. Alcuni di essi si sono letteralmente scagliati contro Chiellini – qualcuno ha chiesto addirittura le sue dimissioni… – per il fatto che stia spingendo per la candidatura di Mancini e, soprattutto, il ritorno di Bonucci. Cose da pazzi, direbbe Cetto La Qualunque.