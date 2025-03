Ribaltone Juve: addio Motta subito, nome pesante al suo posto

Le ultimissime sulla panchina bianconera nella nuova puntata di JuveZone, programma in onda sul nostro canale Youtube

Puntata scoppiettante quella di Juve Zone, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Inevitabile parlare di Thiago Motta, più precisamente del suo possibile successore. Per adesso o a partire del prossimo mese di giugno.

Motta dovrebbe resistere almeno fino a Juve-Genoa. In caso di ennesimo ko, o pareggio ecco che il suo esonero sarebbe pressoché inevitabile. Per l’immediato attenzione a Igor Tudor, il quale ha dato la sua disponibilità a un contratto di soli 3 mesi.

Mancini pronto a subentrare subito, ma c’è l’ostilità dei tifosi della Juventus

Il nome più forte rimane quello di Roberto Mancini, col quale ci sono stati già dei contatti. L’ex CT è però inviso al tifo caldo juventino per il suo passato da allenatore dell’Inter e la sua esposizione contro la Juve ai tempi dello scandalo Calciopoli.

Qualora l’italo-brasiliano dovesse riuscire a mantenere il posto fino a fine campionato, il nome che potrebbe balzare in pole per la panchina bianconera è quello di Stefano Pioli. Come dichiarato da Michele De Blasis a Juve Zone, anche con l’ex tecnico del Milan ci sono già stati dei contatti.

Pioli sarebbe il prescelto di un Giuntoli, ma anche il Football director è sotto esame. Senza qualificazione alla prossima Champions potrebbe rischiare il posto.