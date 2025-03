“Pressioni dal Napoli per non giocare”: la confessione dalla Nazionale

Il club azzurro preoccupato per le condizioni del calciatore chiede di non farlo giocare, ma scende in campo titolare

Alla chiamata della Nazionale non si può dire di no. E come ogni sosta, da anni a questa parte, montano polemiche sul calendario, sugli impegni delle Selezioni e sui tanti infortuni che causano le nazionali per via dei match disputati a pochi giorni l’uno dall’altro.

Oltretutto, il Napoli era in ansia per il suo giocatore uscito malconcio dal Penzo di Venezia, quando ha chiesto il cambio verso fine gara. E infatti, il club avrebbe messo pressioni al giocatore di non scendere in campo in vista dei prossimi delicati match di campionato: c’è uno Scudetto da conquistare.

Napoli, Rrahmani spiazza dal Kosovo: “Pressioni dal club per non giocare”

Amir Rrahmani è uscito infortunato dalla sfida di Venezia, quando ha chiesto al cambio a 15 minuti dalla fine. Il difensore kosovaro ha rimediato problemi muscolari, ma nulla di grave. Non a caso Antonio Conte ha minimizzato e il club l’ha lasciato partire per il Kosovo, dove avrebbe svolto approfondimenti per capire le sue reali condizioni.

La formazione balcanica si gioca un posto in Lega B di Nations League, un pass per scrivere la storia. E Rrahmani non aveva alcuna intenzione di saltare il match di andata contro l’Islanda, tra l’altro vinto per 2-1. Il centrale classe 1994, titolarissimo della formazione di Conte, ha confessato nel post gara di aver ricevuto un po’ di pressione dal club per non scendere in campo. Da Napoli erano preoccupati per le sue condizioni fisiche: “Ho avuto dubbi, se giocare o no questa partita, perché quattro giorni fa sono uscito prima dal campo e ho avuto una certa pressione dal club per non giocare. Ma ho deciso di scendere in campo, e ne è valsa la pena”.

Così, Amir Rrahmani non ha ascoltato i suggerimenti arrivati dall’Italia, preferendo scendere in campo e difendere i colori del suo Kosovo. Nei giorni precedenti al match, il giocatore aveva saltato un allenamento proprio perché un po’ affaticato. Ma un capitano non si sarebbe potuto tirare indietro dinanzi ad una sfida così importante. E domenica ci sarà il ritorno, che si disputerà in Spagna a Murcia. I balcanici partono con un gol di vantaggio. Manca pochissimo alla promozione in Lega B, solo novanta minuti, e Amir riscriverebbe la storia del calcio del suo Paese.