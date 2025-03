Milan, assalto a due big: investimento record da 150 milioni

I rossoneri si preparano alla sessione estiva di mercato dove potrebbe arrivare un’altra rivoluzione soprattutto sui big

Sono poche le note positive della stagione del Milan, fino ad ora tra le peggiori in assoluto della storia recente rossonera. Fuori dalla Champions a febbraio per mano del Feyenoord, in campionato addirittura nono con 6 punti di ritardo dal quarto posto che è l’obiettivo minimo. Una differenza in realtà non incolmabile, ma di mezzo ci sono cinque squadre da superare in nove partite, tutt’altro che semplice. E ovviamente un esonero a dicembre, con un cambio non proprio esaltante per ora.

La vittoria della Supercoppa non ha cambiato granché la sostanza della stagione, l’eventuale Coppa Italia può valorizzarla anche perché conquistare il trofeo significherebbe andare almeno in Europa League. Un traguardo per ora complicato in campionato. Come detto, considerando pure i singoli, di note liete ce ne sono state col contagocce. Perché i senatori storici reduci dallo scudetto hanno faticato e neanche poco, da Maignan a Tomori passando ovviamente per Theo Hernandez e Leao.

Tutti quanti con un futuro comunque non così certo, in caso di offerte importanti nessuno pare sicuro di restare. Almeno ci sono stati Christian Pulisic e Tijjani Reijnders a tenere a galla il Milan con i loro gol: l’americano ha messo a segno ben 15 gol in tutte le competizioni con ben 9 assist, l’olandese è a 13 più 4 assist. L’americano ha pure 2 gol e 2 assist in nazionale, l’olandese addirittura 3 reti e 1 assist. L’ultima marcatura di una stagione personale da sogno è arrivata contro la Spagna in nazionale, proseguendo il suo magic moment che ha consolidato l’interesse di certi top club.

La Premier non si arrende per Rejnders: 150 milioni anche per Leao

L’Arsenal è stuzzicato parecchio, il Milan ha risposto blindandolo con il rinnovo di contratto appena firmato fino al 2030. Ma nonostante l’accordo e un legame anche emotivo ancora più forte, le insidie sono sempre dietro l’angolo. Oltre ai Gunners, che però dovranno fare un grosso investimento in attacco, il Manchester City di Guardiola potrebbe fare follie per Reijnders puntando su un giocatore in rampa di lancio che ha dimostrato di avere già un livello altissimo. Sarebbe perfetto per i Citizens, con Pep acquisirebbe uno status ancora maggiore.

Non va dimenticato però – oltre al Barcellona che ha qualche difficoltà economica in più – anche il Chelsea, che può tornare alla carica pure per Leao. Vista la situazione di contratto il Milan valuta il campione olandese non meno di 75-80 milioni di euro. Prezzo non lontanissimo da quello che i rossoneri farebbero anche del suo numero 10 portoghese. per averli entrambi i Blues dovrebbero spendere una cifra non distante dai 150 milioni, magari mettendo dentro qualche contropartita. A centrocampo tornerà alla base quel Chukwuemeka che non sta trovando particolare spazio al Dortmund ed è stato già accostato più volte nel passato recente al Milan. Giocatore che piace, così come potrebbe piacere un esterno di grande prospettiva come Noni Madueke, inglese classe 2001 che sta disputando una buonissima stagione. Non sarà facile convincere i rossoneri, soprattutto sul fronte Reijnders, ma di argomenti in Premier ne hanno.