Juventus, nuovo attaccante dallo United: 40mln e Napoli bruciato

Mercato Juventus, arriva la svolta per il colpo in attacco per l’estate. L’affare è da 40 milioni di euro ed arriva dal Manchester United. Bruciato il Napoli, che da tempo si muoveva sul calciatore.

E’ stata una annata da incubo per la Juventus, che ha sbagliato praticamente tutto quello che poteva sbagliare. Dalla scelta del tecnico, visti i risultati, fino ad arrivare a quelle fatte in sede di calciomercato. Basti pensare a Douglas Luiz ed a Teun Koopmeiners, che dovevano garantire il salto di qualità all’intera squadra e che invece si sono rivelati dei clamorosi flop per il rendimento avuto. E sono errori da non ripetere per il futuro prossimo.

In tal senso, però, per l’estate a quanto pare la Juve si sta preparando seriamente, in sede di mercato, ad un assalto per un calciatore di altissimo profilo. Si tratta di un attaccante sul quale da tempo si stava muovendo anche il Napoli, che però ora, in questo ennesimo duello di mercato, può ritrovarsi davvero con un pugno di briciole tra le mani. L’affare è da 40 milioni di euro e può essere un investimento estremamente redditizio. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Mercato Juventus, 40 milioni e beffa per il Napoli: nome nuovo

Con Dusan Vlahovic verso l’addio dal momento che si è trattato dell’ennesima annata da incubo, e con il riscatto di Kolo Muani che diventa sempre più improbabile, alla Juventus serve un attaccante di alto profilo. Ed in tal senso attenzione al nome di Rasmus Hojlund. Stando a quanto raccontato da TBR Football, infatti, la Juventus ha messo seriamente nel mirino l’ex Atalanta ed è pronta a mettere sul piatto i 40 milioni di euro chiesti dalla Juventus.

Osimhen, infatti, per quanto rappresenti il grande sogno di calciomercato, è difficile da raggiungere, soprattutto per i rapporti con il Napoli. Per questo i bianconeri potrebbero seriamente pensare all’affondo per il danese, che al Manchester United sta continuando a faticare e che non disdegnerebbe un ritorno in Serie A. Dove ha fatto ottime cose con la maglia dell’Atalanta prima di trasferirsi in terra inglese, con risultati però al di sotto delle aspettative.

Classe 2003, combacia perfettamente con le esigenze della Juventus. Hojlund è ancora giovane, ma ha già una discreta esperienza su scala internazionale. A finanziare un colpo di questo tipo dovrebbe essere, ovviamente, la cessione di Dusan Vlahovic, che dovrebbe permettere a Giuntoli di avere a disposizione i 40 milioni di euro che servono. Una grande occasione per il rilancio di Hojlund, che ha segnato in 39 partite solo 8 gol. Rischio grosso adesso per il Napoli.