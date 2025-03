Dietrofront Juventus, ‘scartato’ Kolo Muani: decisione presa

Il club bianconero deve decidere sui prestiti e per Kolo Muani il ribaltone è servito: via da Torino, la decisione è stata già presa

Tutto in evoluzione. In casa Juventus si naviga a vista dopo la debacle contro l’Atalanta. Tutti in discussione in casa bianconera, con la società che valuterà a fine stagione su chi puntare e chi lasciar andare via.

Si partirà dalla decisione su Thiago Motta, poi a cascata su tutti i calciatori. In particolare i riflettori sono puntati sui tanti giocatori in prestito: chi si proverà a riscattare e chi, invece, sarà ‘rispedito’ a casa. Finora le idee sembravano abbastanza chiare con la società che voleva puntare sui riscatti di Conceicao, Kalulu e Kolo Muani. Proprio su quale calciatore riscattare è stato fatto il sondaggio X di Calciomercato.it e la scelta sorprende: ‘scartato’ Kolo Muani, dentro Francisco Conceicao.

Calciomercato Juventus, niente conferma per Kolo Muani

E il giovane portoghese il calciatore che il popolo bianconero vorrebbe confermare in vista della prossima stagione. Nonostante un’annata altalenante, condizionata anche da troppi infortuni, il 22enne figlio d’arte ha conquistato i tifosi della Juventus: il 32,4% sceglie lui come conferma per il prossimo anno, magari spinto anche dalla giovane età che potrebbe garantire una crescita ulteriore.

Sorprende il fatto che Kolo Muani finisca soltanto al terzo posto: per lui ha votato il 26,5%, tre punti percentuale in meno rispetto a Kalulu che ha raccolto il 29,4% di preferenze. Più staccato, invece, Renato Veiga che si è fermato all’11,8% di voti. Per il difensore del Chelsea però ha inciso le poche apparizioni in bianconero: appena cinque le presenze con la Juventus prima che un infortunio lo mettesse fuori causa.

Tornando a Kolo Muani, la sua conferma fino ad un paio di settimane fa sembrava scontata, invece ora è tutto in discussione. Come raccontato da Calciomercato.it dipenderà anche dalla qualificazione in Champions, con la Juventus che h soltanto un punto di vantaggio sulla Lazio. Intanto però i tifosi bianconeri hanno già preso la loro decisione: Francisco Conceicao merita la conferma più di tutti.