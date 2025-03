Juve, nuovo traghettatore: Motta via, incontro ieri

In casa bianconera proseguono le riflessioni sulla guida tecnica. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo in caso di esonero di Motta

Sono giorni decisivi per il futuro di Motta. Il destino del tecnico della Juventus a fine stagione sembra essere ormai definito. Anche con il quarto posto l’esonero sarebbe certo. Ma, come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, nelle scorse ore c’è stato un incontro per stabilire come muoversi nell’immediato. Giuntoli ha visto Scanavino per fare un punto della situazione e capire le prossime mosse da compiere.

Sono diverse le idee che al momento sono al vaglio della società. La principale è sicuramente quella di finire l’anno con Motta e poi cambiare tecnico. Ma resta possibile anche un esonero immediato. A meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto, l’ex Bologna sarà ancora in panchina contro il Genoa. Ma se con il Grifone ci dovesse essere ancora un flop, allora a quel punto prenderebbe piede l’esonero immediato con un traghettatore fino al termine della stagione. Tudor resta il favorito, ma attenzione ad un nome a sorpresa. Il profilo sembra piacere alla società e si starebbe valutando con attenzione la sua candidatura soprattutto in ottica Mondiale per Club.

Juventus: ipotesi traghettatore, nome a sorpresa

L’idea di un traghettatore è da giorni sul tavolo di Giuntoli. Il nome in pole position è sicuramente quello di Tudor. Il croato conosce molto bene l’ambiente e accetterebbe la soluzione fino al termine della stagione. Sarebbe lui ad allenare la squadra al Mondiale per Club e poi in base ai risultati si valuterà se continuare con lui o puntare su Roberto Mancini, il candidato principale per la prossima annata.

Ma nelle scorse ore un altro nome sta scalando le gerarchie alla Continassa. Si tratta di Domenico Tedesco. L’ex ct del Belgio è alla ricerca di una nuova esperienza e la Juventus per lui sarebbe una grande opportunità. Anche per l’allenatore di chiare origini italiane l’opportunità di giocarsi le sue carte di riconferma nelle ultime giornate di campionato e poi al Mondiale per Club.

Al momento, però, c’è da aspettare. La Juventus avrebbe deciso di dare una ultima chance a Thiago Motta. Come riferito da Tuttosport, la partita contro il Genoa è un crocevia fondamentale per l’ex Bologna. Il tecnico bianconero ha un solo risultato a disposizione: quello della vittoria. In caso di un ennesimo flop, allora si dovrebbe procedere con l’esonero immediato e con la chiamata di uno tra Tudor e Tedesco.