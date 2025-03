La Juventus ha cambiato idea: oggi primo colloquio col nuovo allenatore, Motta mai così a rischio

Le parole di Giuntoli post Fiorentina non hanno un freno alle indiscrezioni su un possibile esonero immediato di Thiago Motta

Nonostante la conferma pubblica di domenica sera, dopo la debacle di Firenze contro i viola di Raffaele Palladino, le voci su una possibile separazione immediata tra la Juventus e Thiago Motta continuano a rincorrersi in questi giorni.

Complice anche la sosta per gli impegni delle Nazionali, che fornisce ampio spazio a rumors e indiscrezioni, si sta spargendo a macchia d’olio la notizia che vorrebbe i bianconeri impegnati nei colloqui con un eventuale nuovo allenatore che possa sostituire l’ex Bologna e Spezia, tra le altre, già dalla prossima partita del campionato di Serie A, in programma sabato alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino contro il Genoa del grande ex Patrick Vieira. La classifica piange, il quinto posto occupato attualmente vorrebbe dire addio alla prossima edizione della Champions League, l’obiettivo minimo da raggiungere dopo le cocenti eliminazione patite proprio nella massima competizione per club e nei quarti di finale della Coppa Italia per mano dell’Empoli di Roberto D’Aversa.

La situazione, dunque, resta molto tesa e non sono bastati anche i colloqui dei giorni scorsi tra il tecnico italo-brasiliano con Giuntoli e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino per fermare questa ridda di voci che impazza. Nella giornata di ieri, infatti, si è parlato con insistenza di un incontro esplorativo tra la dirigenza della Juve e Roberto Mancini, attualmente libero dopo l’addio alla Nazionale dell’Arabia Saudita e desideroso di tornare nel calcio che conta. Adesso arrivano ulteriori conferme.

Juventus, incontro con Roberto Mancini a Milano: svolta in arrivo?

Stando, infatti, a quanto riportato da ‘bianconeranews.it’, il 60enne ex commissario tecnico della Nazionale italiana, che ha portato al trionfo agli Europei del 2021, si troverebbe a Milano, dove la Juventus gli avrebbe prenotato una stanza per avere un incontro. Le parti discutono, ma al momento non sarebbe stato raggiunto alcun tipo di accordo. Indiscrezioni che, se confermate, potrebbero rappresentare una vera e propria svolta per la panchina della squadra piemontese, in vista delle ultime partite di campionato e del Mondiale per club. Al momento, però, ci atteniamo alle dichiarazioni ufficiali di Giuntoli che ha confermato pienamente la fiducia a Thiago Motta: vedremo se, nelle prossime ore, si arriverà davvero ad un cambiamento che sarebbe decisamente drastico e non in linea con la filosofia storica della società sabauda. Vi terremo aggiornati.