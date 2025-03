Di Lorenzo dopo il KO con la Germania: “Spalletti ci ha fatto i complimenti” | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni del difensore del Napoli da San Siro dopo la sconfitta dell’Italia contro la selezione tedesca

Italia ribaltata nella ripresa dalla Germania dopo un primo tempo positivo, chiuso in vantaggio grazie alla rete dello scatenato Tonali.

Oltre a capitan Donnarumma, anche Giovanni Di Lorenzo ha analizzato la sconfitta contro i tedeschi nell’andata di Nations League: “Hanno cambiato marcia e atteggiamento dopo l’intervallo, mettendoci in difficoltà. Nel complesso però la squadra ha fatto un’ottima prestazione, siamo rimasti dentro la partita fino alla fine e questo è un aspetto importante. Certe gare poi si risolvono negli episodi e loro in questo sono stati più bravi. La partita ci ha detto che ci siamo e possiamo essere fiduciosi per il ritorno“, sottolinea il difensore del Napoli nella zona mista del ‘Meazza’ come raccolto anche dall’inviato di Calciomercato.it.

🗣️ #ItaliaGermania – Giovanni #DiLorenzo in zona mista: “Loro sono stati più bravi negli episodi, però noi ci siamo e c’è fiducia per il ritorno. #Spalletti ci ha fatto i complimenti negli spogliatoi per la prestazione” 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/U76pwTyDoC — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 20, 2025

Di Lorenzo aggiunge dopo il ko dell’Italia contro la Germania: “Spalletti ci ha fatto i complimenti per la prestazione e per quello che abbiamo messo in campo. Certamente c’è rammarico per il risultato, anche perché nel calcio alla fine conta quello. Però il mister vede tante altre cose: stasera, malgrado la sconfitta, abbiamo cercato di fare la patita come ci chiede sempre lui”.