Dal Napoli alla Juventus, non è Osimhen il post Vlahovic

I bianconeri cederanno il serbo quest’estate e sono alla ricerca di un nuovo bomber: intreccio con gli azzurri, ma non riguarda il nigeriano

Incertezza totale alla Juventus. Le ultime due sconfitte dei bianconeri hanno aperto il vaso di Pandora ed ora si cerca di capirà quel che sarà.

Il destino di Thiago Motta è appeso ad un filo sottilissimo che potrà reggere al massimo fino al termine del campionato. A quel punto spezzarlo sarà molto semplice, ma bisognerà capire chi lo farà visto che in bilico c’è anche la figura di Cristiano Giuntoli. La società riflette su come ripartire dopo una stagione che il piazzamento Champions potrebbe rendere soltanto un po’ meno amara, senza però cambiare il giudizio finale che può essere sintetizzato con una sola parola: fallimento.

Logico quindi che a giugno parta un nuovo corso, con quasi certamente un nuovo allenatore e chissà se anche una nuova dirigenza. Una certezza in questo marasma però c’è: in estate a Torino dovrà arrivare un nuovo bomber. Vlahovic sarà ceduto, Kolo Muani può essere confermato, ma serve il piazzamento Champions, ed allora un nuovo numero 9 in bianconero è certezza.

Su chi sarà però si aprono nuovi interrogativi, anche perché tutto sarà inevitabilmente legato anche al tecnico prescelto. Si è parlato, ad esempio, di Osimhen, anche se ci sarebbe poi da trattare con il Napoli e la cosa non si preannuncia tanto semplice. Proprio con gli azzurri potrebbe essere un intreccio che riguarda un altro attaccante: Rasmus Hojlund.

Sfida Juve-Napoli per Hojlund: occhio alla Bundesliga

Il centravanti danese del Manchester United non ha impressionato in Premier League e in estate potrebbe andare via. Stando a quanto riporta ‘tbr Football’, i suoi agenti si starebbero già muovendo per trovargli una nuova sistemazione ed in cima alle preferenze ci sarebbe l’Italia e il ritorno in Serie A dopo l’esperienza all’Atalanta.

Napoli in prima fila, con il possibile scambio con Osimhen, ma tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Entrambe destinazioni gradite al calciatore che potrebbe però propendere anche per la Germania. La stessa fonte, infatti, riferisce di un doppio interesse dalla Bundesliga: il Lipsia, che potrebbe cedere Sesko quest’estate, e il Bayer Leverkusen. Una sfida Italia-Germania che potrebbe accendersi anche sul mercato.