Colpo da Madrid: nuovo affare in Serie A grazie al Bologna

L’asse con Madrid continua ad essere bollente per le big della Serie A: ecco la mossa a sorpresa per la prossima stagione, chiusura immediata

Novità importanti provenienti dalla capitale spagnola per il colpo in difesa ad effetto. Spunta l’intreccio decisivo in Serie A per un nuovo affare sensazionale per rinforzare il reparto arretrato. Negli ultimi anni si è messo in mostra attirando i forti interessamenti delle big europee: scopriamo le ultime novità provenienti da Madrid.

Un nuovo affare entusiasmante sull’asse Madrid-Serie A. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa dalla Spagna con la svolta decisiva in vista della prossima stagione. Le big europee stanno già programmando la campagna acquisti estiva per decidere in tempi brevi così su quale reparto intervenire. Una svolta decisiva dopo l’exploit avvenuto anche in Champions League: ecco l’intreccio decisivo con l’allenatore sudamericano che ha intenzione di chiudere subito l’affare per l’estate.

Calciomercato, spunta l’affare da Madrid: chiusura immediata

Un profilo interessante in difesa per svoltare definitivamente nel calcio internazionale. La mossa a sorpresa per l’immediato futuro: spunta il nuovo affare da Madrid.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, il difensore colombiano del Bologna, Jhon Lucumi, sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid targato El Cholo Simeone. Un’opzione interessante per rinforzare la retroguardia dei colchoneros in vista della prossima stagione.

Il Bologna di Vincenzo Italiano continua ad entusiasmare tutti in Serie A grazie al ritorno al quarto posto superando anche la Juventus. La squadra emiliana cercherà di tornare in Champions League per mettere in luce tutti i suoi gioielli pregiati, come Castro, Dominguez e Ndoye, solo per citarne alcuni.

Lucumi è diventato una roccia in fase difensiva migliorando tanto anche con Thiago Motta sulla costruzione dal basso. Il difensore colombiano è pronto così per il definitivo salto di qualità: l’Atletico Madrid lo monitora ormai da mesi ed è pronto per chiudere il nuovo colpo in difesa. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2026, ma ora potrebbe anticipare la sua partenza per non perderlo a parametro zero.

L’obiettivo del ds Sartori è quello di continuare ad allestire una rosa competitiva per affrontare la prossima edizione della Champions League nel migliore dei modi. Una piacevola scoperta per ambire a grandi palcoscenici: Simeone è pronto ad investire su Lucumi che incarna alla perfezione le caratteristiche del suo prototipo da difensore.