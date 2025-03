Ha preferito la Juve al Real Madrid: “È stata la decisione giusta”

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza la confessione del calciatore già stato a Torino: “Quella bianconera un’ottima opzione”

Ha scelto la Juventus nonostante avesse sul tavolo un’offerta del Real Madrid. “Penso che sia stata la scelta giusta”, ha raccontato il difensore. Insomma, non si è pentito del sì ai bianconeri che ha significato non trasferirsi nel club più importante al mondo.

È appena andato via, ma è evidente che la Juve gli sia rimasta dentro. Parliamo di Huijsen, l’estate scorsa ceduto dai bianconeri al Bournemouth, una delle sorprese della Premier di quest’anno. Una sorpresa, o meglio dire rivelazione è anche lo stesso difensore olandese naturalizzato spagnolo, giunto a Torino a 16 anni e strappato alla concorrenza di un certo Real.

“Volevo la Juve per la reputazione dell’Italia sui difensori: Chiellini, Bonucci, Barzagli e quegli storici difensori centrali… – ha raccontato a ‘Relevo’ – Volevo imparare le tecniche difensive, che vengono insegnate anche in Spagna, ma su queste si lavora di più. Penso che sia stata la decisione giusta. Per me era un’ottima opzione, a quel tempo pensavo che la cosa migliore per la mia carriera fosse imparare un po’ di più sulla fase difensiva e credo di esserci riuscito”.

Juve, rimpianto Huijsen? Il ritorno del Real Madrid

In estate Huijsen non ha convinto Thiago Motta, si parla di qualche dissido tra i due, e così Giuntoli ha colto la palla al balzo per cederlo e fare cassa. Col senno di poi, tuttavia, l’affare lo ha fatto il club inglese, nella fattispecie Tiago Pinto che aveva già preso il giovane centrale quando era ancora General manager della Roma.

Un affare, dicevamo, perché su Huijsen è tornato forte nientemeno che il Real. “È motivo di orgoglio avere un team così interessato a te – il commento del classe 2005 alle voci di un nuovo interesse delle ‘Merengues’ nei suoi confronti – È speciale e significa che stai andando bene”. Per Huijsen il treno Madrid può così ripassare per una seconda volta. E sttavolta è sicuro che ci salirebbe pure al volo, pur di non perderlo di nuovo.