Serie A: svolta Italiano, allenerà una big

Vincenzo Italiano dal Bologna ad una big? La stagione del club emiliano ha confermato le qualità dell’allenatore ex Fiorentina e Spezia che a fine anno potrebbe già salutare i rossoblu per approdare in una big

Serie A: Vincenzo Italiano sulla panchina di una big

Vincenzo Italiano è tra gli allenatori più ambiti per la prossima stagione. Il pokerissimo rifilato alla Lazio in campionato prima della sosta ha acceso i riflettori sulla figura di Italiano. Il tecnico, arrivato al Bologna per raccogliere la difficile eredità di Thiago Motta, dopo un inizio di stagione altalenante ha trovato la quadra riportando la squadra di Saputo ai margini della zona Champions League.

Con 52 punti in classifica, il Bologna è oggi al 4o posto e momentaneamente in Champions League, un traguardo difficilmente immaginabile ad inizio campionato quando erano in tanti a non credere in una seconda impresa.

Ed invece il rendimento della squadra emiliana è stato in crescendo, tanto da candidarsi ad un posto nell’Europa che conta, addirittura facendo meglio di Motta arrivato 5o in campionato nella passata stagione.

Anche per questo motivo, come riportato da Il Messaggero, a fine stagione diversi club sarebbero pronti a bussare alla porta di Italiano per proporre un nuovo ingaggio. Dopo le ipotesi Juventus e Napoli, come scrive oggi il Messaggero per Italiano si sarebbe mossa anche la Roma, ancora alla ricerca della guida tecnica che succederà a Sir Claudio Ranieri.

Dopo il miracolo Spezia, con la promozione prima e la salvezza in Serie A, e l’avventura alla Fiorentina, caratterizzata dalla conquista di una finale di Coppa Italia e due di Conference League, una big potrebbe puntare su Italiano nella prossima stagione.

Il profilo di Italiano potrebbe mettere tutti d’accordo anche se non sarà facile strappa l’allenatore al Bologna.

L’ostacolo più grande, infatti, resta il club di Saputo, che difficilmente libererà il mister con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto fissata nel 2026.

Le alternative ad Italiano

Per questo motivo la Roma, oltre a Vincenzo Italiano, starebbe lavorando ancora su altre opzioni.

I sogni dei tifosi restano Carlo Ancelotti, Roberto Mancini e Massimiliano Allegri. Ma per ora non risulterebbero contatti per i tre big. Più concreti sembrerebbero i profili di Maurizio Sarri, molto apprezzato dai Friedkin ma ex Lazio, e Vincenzo Montella, attuale allenatore della Turchia che però andrebbe liberato dal progetto turco pagando circa un milione di euro. Ancora più difficile ottenere il “sì” di Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. Dunque, per la Roma il nome di Vincenzo Italiano, emerso nella giornata di oggi, potrebbe presto diventare il primo della lista della società,