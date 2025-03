Roma-Cagliari, rinnovo Svilar: Ranieri manda un messaggio a Ghisolfi. E su Dybala spera

Il tecnico giallorosso dopo la vittoria di misura con i sardi, sudatissima ma fondamentale per la corsa Champions

La Roma centra altri tre punti fondamentali e la sesta vittoria consecutiva che porta i giallorossi ad accorciare ulteriormente dalla Champions League, in attesa della fine di Fiorentina-Juventus, e dalla Lazio che ora è a -2.

In conferenza stampa Claudio Ranieri ha parlato dell’1-0 sul Cagliari:

Cosa le è piaciuto di più? “Il senso del sacrificio di tutta la squadra. Sapevamo che non sarebbe stata semplice, il Cagliari si sa difendere e ripartire, dovevamo rischiare ma bisogna fare così. Mi è piaciuta la contentezza della squadra al gol di Dovbyk. Mi è piaciuto tantissimo il pubblico, quando eravamo in difficoltà ci hanno aiutato, vuol dire che capiscono le difficoltà di una squadra rientrata alle 3 del mattino di venerdì e che non ha riposato bene. Capiscono che non è facile. La squadra ha rosicchiato il fondo del barile ed è importante”.

Su Svilar. “Sta facendo un campionato stupendo, quando un portiere è poco impegnato e quando viene impegnato risponde presente in questo modo vuol dire che è davvero un grande portiere”.

Dybala? “Dybala aspettiamo domani il responso, mi dispiace tantissimo, non volevo rischiarlo e si è fatto male con un colpo di tacco. Spero sia poco”.

Ora il quarto posto è a 4 punti: ci credete? “Io credo nel lavoro. Io quando sono arrivato ho promesso solo umiltà e lavoro. A sognare devono essere i tifosi, devono soffiarci dietro. Ce la stiamo mettendo tutta, ma la classifica ancora non la vedo, mancano tantissimi punti. La guarderemo al rettilineo finale, lì si vedono i purosangue”.

Sul contratto di Svilar. “Sono cose da chiedere a Ghisolfi. Mi chiedete sempre dell’allenatore… Non è materia mia. Posso solo dire che è bravo, che lo voglio confermare e avere il prossimo anno”.

Come sta Rensch? “Anche lui lo valuteremo domani mattina. Farà gli esami del caso. Più volte o lo sostituisco o lo faccio entrare negli ultimi minuti, piano piano troverà il ritmo che abbiamo in Italia. All’Ajax spingeva molto, qui deve spingere ancora di più”.

Roma-Cagliari, Baldanzi: “Mi sento al centro del progetto”

Come ti sei trovato quasi da ‘falso nueve’? “Ho giocato lì perché facevo più movimento, ma mi trovo bene in tutti i ruoli della trequarti. Sono soddisfatto, come squadra stiamo facendo grandi cose migliorando tanto, facendo punti che ci servivano. Speriamo di continuare così”.

Ti senti al centro? “Mi sento bene. Siamo tutti al centro del progetto, ci sono tante partite. Lo scorso anno ho avuto il primo mese di ambientamento, cerco di spingere sempre al massimo cercando di lavorare per la squadra”.