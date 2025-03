Rottura del crociato dopo Milan-Como UFFICIALE: si opera subito

Pesante tegola per il club lombardo che dovrà fare a meno del calciatore fino al termine della stagione: domani andrà sotto i ferri

Arriva davvero una brutta notizia per il club lombardo, che attraverso il proprio sito ufficiale ha dato notizia della lesione del legamento crociato anteriore destro del calciatore.

L’infortunio nel corso di Milan-Como, ultima partita prima della sosta che si è giocata a San Siro sabato scorso: “Il Como 1907 comunica che gli esami strumentali, eseguiti sul calciatore Alberto Dossena a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Milan-Como – si legge sul sito ufficiale dei lariani -, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro. Dossena si sottoporrà ad intervento chirurgico nella giornata di domani presso la clinica Poliambulanza di Brescia”. La stagione del difensore è chiaramente conclusa.

Il calciatore 26enne, arrivato nel corso dell’ultima estate, era subentrato ad inizio ripresa a Kempf, prima di essere sostituito al 63esimo. Una notizia davvero pesante per il Como, chiamato a salvarsi senza una pedina importante. Cesc Fabregas in questa stagione lo ha impiegato per ben 23 partite. Sono così oltre 1800 i minuti giocati dal difensore centrale, che non è riuscito però a trovare la via della rete come fatto in passato. Sono arrivati, comunque, due assist in Serie A.

Como, lotta salvezza senza Dossena

Una giornata no, dunque, per il calcio italiano, che in mattinata aveva avuto notizia dello stop di Paulo Dybala, che come il collega ha scritto la parola fine sulla sua stagione.

Per quanto riguarda il Como, Cesc Fabregas, sarà chiamato a giocare le prossime partite senza il suo difensore. Oggi i lariani, dopo ventinove partite disputate, sono al tredicesimo posto con 29 punti come il Verona. Serve ancora qualche punto per raggiungere la salvezza. La zona retrocessione è lontana sette lunghezze. Sono ventidue i punti, infatti, dell’Empoli terzultimo.

Guai dunque ad abbassare la guardia, con il Venezia (a quota venti), che ha dimostrato di essere ancora in corsa per mantenere la categoria. Nella lotta, ovviamente, vanno inserite anche Cagliari (26), Lecce (25) e Parma (25). Ultimo e più staccato il Monza, con soli 15 punti.