Ritorno Andrea Agnelli: c’è l’annuncio ufficiale del socio Juve

Sono giorni ormai che si parla di un ritorno di Andrea Agnelli alla Juventus: in particolare, l’entrata in scena di Paolo Ardoino ha finito per aumentare le voci in merito. Si è parlato addirittura di un pranzo tra i due, propedeutico al rientro in scena dell’ex presidente. Oggi ai microfoni di Tuttosport lo stesso CEO di Tether ha fatto chiarezza.

Giova ricordare innanzitutto chi sia Paolo Ardoino. Italiano, tifoso della Juve, è amministratore delegato di Tether, la società che gestisce USDT, la stablecoin più utilizzata al mondo, con una capitalizzazione di oltre 137 miliardi di dollari.

Con la sua società nel 2024 ha realizzato un utile di quasi 14 miliardi di euro solo nel 2024. Di recente Tether ha acquisito una quota di minoranza (circa il 5%) della Juventus, con Ardoino che ha dichiarato: “Possiamo finanziare la Juve per 2000 anni“. Nel suo programma c’è l’integrazione di pagamenti digitali e nuove tecnologie nella Juve, ed è qui che entra in gioco Agnelli.

I rumour infatti vogliono che Arduino sia la chiave per Andrea Agnelli per un suo ritorno alla Juve. Scontata la squalifica subita a causa della vicenda plusvalenze, l’ex presidente sarebbe pronto a tornare in pista, ancora una volta con un ruolo da protagonista. Nessun annuncio ufficiale, va detto, anzi la posizione di Exor è stata di diniego assoluto, ma tanto è bastato perché si scatenasse anche sui social un moto di protesta per il ritorno del vecchio dirigente.

Agnelli torna alla Juve? L’annuncio del nuovo socio spegne le voci

In realtà, più che spegnere le voci, le parole del nuovo socio sul ritorno di Andrea Agnelli alla Juventus le mettono in stand-by.

Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Tuttosport dallo stesso Arduino: “No, no. Non ho pranzato con Andrea Agnelli. Di me e della mia azienda se ne sono dette di cotte e di crude. Io credo che sia importante svegliarsi al mattino e guardarsi nello specchio. Poi la gente specula, la gente vede al di là di ogni singola cosa, come per lo slogan ‘Make Juventus Great Again’. Magari ti fai un pranzo e la gente ci costruisce chissà cosa sopra. Fa parte del gioco, ci sta“.

Nessun pranzo quindi, ma nemmeno una secca smentita o una presa di posizione sulla vicinanza con Andrea Agnelli, sul quale per il momento restano i rumour su un ritorno alla Juventus.