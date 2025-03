Agnelli torna alla Juventus: la posizione UFFICIALE di Exor

Andrea Agnelli di nuovo alla Juventus, cosa filtra dall’interno di Exor sul possibile ribaltone ai vertici del club bianconero

Nelle scorse ore è circolata la voce di un possibile ritorno di Andrea Agnelli alla guida della Juventus, scatenando inevitabilmente le reazioni dei tifosi bianconeri.

La ‘Vecchia Signora’ sta vivendo un periodo molto complicato a livello di risultati e i rumors sull’ex presidente rischiano di creare ulteriori turbolenze alla Continassa. Agnelli, al termine della squalifica per le note vicende sul caso plusvalenze, sarebbe pronto clamorosamente a ritornare in sella rilevando le quote da parte del cugino John Elkann, principale azionista di Exor.

La holding che controlla la Juventus, però, nella giornata di oggi attraverso una nota ha smentito seccamente un ribaltone societario e un eventuale disimpegno dal club torinese: “Queste voci non hanno alcun riscontro fattuale“, fanno prontamente sapere dall’ufficio stampa di Exor.

Juventus, Exor smentisce il ritorno di Andrea Agnelli: i dettagli

Nessun fondamento quindi sul ritorno di Andrea Agnelli, che lasciò nel novembre 2022 la carica di presidente della Juve dopo il terremoto sui bilanci della società.Da capire se in futuro ci sarà un nuovo interesse di Agnelli per tornare alla presidenza della società, ma al momento le indiscrezioni su un suo ritorno sono prive di fondamento secondo Exor, la holding che controlla la Juventus e che ha come Amministratore delegato il cugino John Elkann.

Quest’ultimo, dopo la rivoluzione dirigenziale alla fine del 2022, ha dato pieni poteri per l’area sportiva a Cristiano Giuntoli, attualmente in difficoltà con il nuovo progetto portato avanti in panchina da Thiago Motta. La squadra bianconera non riesce a ingranare proseguendo nel periodo difficile e dove stanno mancando i risultati prefissati a inizio stagione. La Juventus è già fuori dalla Champions League e dalla Coppa Italia, eliminata da avversari non proprio insormontabili come PSV Eindhoven ed Empoli. Lo scenario non è dei migliori neanche in campionato, dove il quarto posto è a serio rischio e la fragorosa sconfitta casalinga contro l’Atalanta non ha fatto altro che rendere ancora più bollente la situazione attorno alla panchina di Motta.

Il tecnico ex Bologna è stato riconfermato, ma la sua posizione si fa sempre più delicata. Il destino di Thiago Motta verrà deciso a fine campionato, a meno di un nuovo tracollo nelle prossime partite.