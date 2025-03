L’Inter ha deciso: triplo colpo dalla stessa squadra per Marotta | CM.IT

Il club campione d’Italia resta in corsa su tutti i fronti, ma allo stesso tempo ha già iniziato a pianificare le mosse per il prossimo mercato estivo

È datato l’interesse dell’Inter per Santiago Castro, trascinatore del Bologna di Italiano che sogna una nuova e storica qualificazione in Champions League.

Il gioiello argentino, per la prima volta convocato dal Ct Scaloni in nazionale per le gare contro Uruguay e Brasile, è esploso in questa stagione con la casacca dei felsinei senza far rimpiangere un certo Zirkzee nel reparto offensivo. Il Bologna vola grazie anche e soprattutto ai guizzi del ‘Torito’ albiceleste, soprannome che nasce dalla somiglianza del classe 2004 con Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter è un punto di riferimento per Castro, che dalla prossima estate potrebbe condividere lo spogliatoio nerazzurro con il proprio idolo. L’assalto all’ex Velez non sarà semplice però per la dirigenza di Viale della Liberazione, già sulle tracce del giocatore prima del trasferimento in Italia sotto le Due Torri.

Non solo Castro dal Bologna: nella lista dell’Inter anche Beukema e Ndoye

Il Bologna infatti punta alla permanenza del suo diamante pregiato almeno per un’altra stagione, specialmente in caso di qualificazione in Europa. I dirigenti emiliani sono a conoscenza del concreto interesse dell’Inter per Castro, anche se per il momento non ci sono stati ancora dei contatti ufficiali tra le parti come appreso da Calciomercato.it.

Intanto il prezzo dell’argentino è schizzato oltre i 30 milioni di euro ed è destinato a salire nel corso dei prossimi mesi. Inoltre, non manca la concorrenza dalla Serie A e dall’estero: anche la Juventus ha messo gli occhi sull’attaccante, insieme a diverse compagini di Premier League. Meno complicato per l’Inter potrebbe essere l’assalto per altri due pezzi pregiati del Bologna come Beukema e Ndoye. Il difensore olandese e il jolly elvetico si stanno confermando a grandi livelli anche sotto la gestione Italiano e restano due opzioni cerchiate in rosso nella lista degli acquisti del sodalizio campione d’Italia.

Beukema rappresenterebbe il profilo ideale per dare nuova linfa alla retroguardia di Simone Inzaghi e per convincere il Bologna a privarsene serviranno almeno 25 milioni. Valutazione simile per il cartellino di Ndoye, che piace al tecnico piacentino e alla dirigenza interista per la sua duttilità tattica. Castro e non solo: fari puntati al ‘Dall’Ara’ per Marotta e Ausilio.