Juve, incontro fissato per Griezmann: si decide il suo futuro

Antoine Griezmann, accostato anche alla Juventus, andrà presto a colloquio con la dirigenza per decidere il suo futuro: le Petit Diable ha le idee molto chiare su cosa chiedere alla prossima sessione di mercato.

L’annata di Griezmann è stata particolare sotto tanti punti di vista ed il rendez vous di mercato di questa settimana tiene alto il livello di tensione. Ma riavvolgiamo il nastro. Nel 2019, il Barcellona lo acquistò dall’Atletico per 120 milioni di euro, ma dopo due stagioni altalenanti tornò a Madrid, nel 2021, con la formula di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni, condizionato al 50% di presenze oltre i 45 minuti. Nel mentre, la Juventus continuava ad avere in Griezmann il suo sogno di mercato.

Cosa accadde però nella stagione 2022-23? In forma via via più palese, l’Atletico cominciò a schierarlo con parsimonia, contando i minuti, per evitare di dover incorrere nell’obbligatorietà del riscatto. Alla fine, i club si accordarono per un trasferimento definitivo alla cifra di 20 milioni più bonus. In settimana andrà in scena un meeting di mercato tra Griezmann e l’Atletico, con la Juventus ormai solo alla finestra.

Nonostante uno score di tutto rispetto infatti, con 16 gol e 8 assist messi a referto tra tutte le competizioni, il francese è arrivato all’età di 34 anni, e per questo non più “redditizio” in termini di player trading.

Incontro in corso per Griezmann: la Juve può solo osservare

Perché anche qualora la Juventus tornasse forte su Griezmann nel prossimo mercato, sarebbe probabilmente l’attaccante a rifiutare. Secondo quanto riferito da L’Equipe infatti, tra qualche giorno il francese riferirà all’Atletico Madrid della sua volontà di lasciare il club a fine stagione per trasferirsi in America e vivere la seconda fase della sua carriera in MLS, come già chiarito quest’estate.

Ricordiamo che il suo contratto in teoria dovrebbe scadere l’anno prossimo ma c’è un’opzione per i Colchoneros per rinnovarlo di un anno ulteriore. Uno scenario che l’entourage di Grizou vorrebbe chiaramente evitare, e per questo è possibile che si arrivi ad una composizione bonaria delle rispettive divergenze. Pagando magari al club di Cerezo un piccolo indennizzo. Niente Juventus quindi per Griezmann, che sogna l’America.

Sono diversi i club che oltreoceano hanno manifestato interesse per l’attaccante francese, a cominciare dall’Inter Miami, passando per i Los Angeles Galaxy e terminando con i New York Red Bull.