DAZN nel mondo: cosa offre all’estero e perché l’Italia è un caso speciale

DAZN, come cambia nel mondo? Cosa offre all’estero e perché in Italia la piattaforma rappresenta un caso unico e speciale nel suo genere

DAZN si è ormai affermata come una delle piattaforme di streaming sportivo più diffuse al mondo, ma il suo catalogo e il suo modello di business cambiano radicalmente da Paese a Paese. In Italia, in particolare, DAZN è diventato sinonimo di calcio grazie alla Serie A, ma questo ruolo centrale porta con sé sfide e peculiarità uniche. Dal Regno Unito al Giappone, dagli Stati Uniti alla Germania, ogni mercato ha la sua versione di DAZN, con contenuti e strategie su misura.

Con i diritti della Serie A in Italia fino al 2029 e un’offerta che spazia dalla boxe alla NFL in altri Paesi, DAZN sa come adattarsi alle esigenze dei tifosi. La piattaforma ha costruito un modello che, pur con qualche intoppo, continua a conquistare milioni di appassionati. Scopriamo come funziona DAZN nel mondo, perché l’Italia è un caso a parte e quali sono le sfide che deve affrontare per tenere i tifosi incollati allo schermo.

DAZN e lo streaming globale: un’offerta su misura per ogni paese

DAZN è un gigante dello streaming sportivo che sa adattarsi ai mercati in cui opera, offrendo contenuti diversi a seconda delle preferenze locali. Ogni Paese ha un catalogo unico. Nel Regno Unito, ad esempio, la piattaforma trasmette la Champions League femminile e si concentra su sport da combattimento come la boxe, spesso in modalità pay-per-view.

In Germania, DAZN offre un’ampia copertura della Bundesliga, della Champions League e persino dell’NFL, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di sport americani. Passando al Canada, DAZN propone un pacchetto completo con NFL, Premier League e altri eventi internazionali, mentre in Giappone ha i diritti esclusivi della J-League, il campionato locale, insieme a sport come il baseball, molto amato nel paese.

Negli Stati Uniti, invece, DAZN è meno dominante rispetto a colossi come ESPN, ma si ritaglia uno spazio con boxe e MMA, trasmettendo eventi di UFC e match di alto profilo. In generale, DAZN punta su sport di nicchia o diritti esclusivi che i grandi broadcaster nazionali non coprono, una strategia che le ha permesso di crescere rapidamente in oltre 200 Paesi, come riportato da DAZN Group.

DAZN in Italia: un caso unico nel panorama globale

L’Italia rappresenta un’eccezione nel panorama di DAZN, e non è difficile capire perché. Qui, la piattaforma ha un ruolo centrale grazie al (quasi) monopolio sulla Serie A, i cui diritti principali sono stati acquisiti fino al 2029.

Questo fa della Serie A il fulcro dell’offerta italiana, con quasi tutte le partite trasmesse in esclusiva, un caso raro rispetto ad altri paesi dove DAZN non ha un’esclusiva così forte su un campionato nazionale. DAZN in Italia porta con sé dinamiche uniche, come il modello ibrido con Sky, che permette agli abbonati di vedere le partite anche sul satellite, un accordo non così comune in altri mercati.

In Italia, DAZN ha dovuto affrontare anche altre sfide. I prezzi, ad esempio, sono più alti rispetto a molti altri paesi: un abbonamento standard costa 34,99 euro al mese, contro i 19,99 euro in Germania, secondo un confronto di TechRadar. Questo è dovuto al valore dei diritti della Serie A. Inoltre, DAZN ha stretto una partnership con TIM per migliorare la qualità dello streaming, un’operazione che non ha equivalenti altrove.

DAZN: le sfide e le critiche in Italia

Se da un lato DAZN è diventato un must per i tifosi italiani, dall’altro non sono mancate le critiche, soprattutto per quanto riguarda prezzi e qualità del servizio. In Italia, DAZN ha ricevuto contestazioni per problemi di buffering e disconnessioni, più frequenti rispetto ad altri paesi. Un’indagine di Altroconsumo del 2024 ha rivelato che il 35% degli utenti italiani ha segnalato disservizi durante le partite di cartello.

Tuttavia, DAZN sta cercando di migliorare: nel 2025, ha introdotto una nuova tecnologia di compressione video per ridurre i problemi di streaming, come annunciato su X da DAZN Italia. Inoltre, la piattaforma ha arricchito l’offerta con eventi globali, come la trasmissione gratuita del FIFA Club World Cup 2025, un’iniziativa che ha ricevuto feedback positivi.

Nonostante le critiche, DAZN resta un colosso, e i tifosi italiani, pur con qualche mugugno, continuano a seguirlo con passione, sognando un servizio che sia sempre all’altezza delle loro aspettative.