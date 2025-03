Bastoni e la super offerta da 75 milioni: la risposta dell’Inter

Il difensore della Nazionale è uno degli alfieri dello scacchiere di Simone Inzaghi: parte il nuovo assalto dalla Premier League

Pedina fondamentale per l’Inter e la Nazionale. Alessandro Bastoni anche in questa stagione si sta confermando come uno dei migliori difensori sulla piazza e quindi non stupisce il rinnovato interesse delle big d’Europa per l’alfiere nerazzurro.

Specialmente dalla Premier League, con le grandi d’Inghilterra che già da diversi anni corteggiano Bastoni. In primis furono Chelsea e Manchester City (dell’estimatore Guardiola) a chiedere informazioni sul conto dell’ex Atalanta e Parma, mentre negli ultimi tempi ci sarebbe soprattutto il Liverpool sulle tracce del difensore in forza all’Inter. Come rimbalza infatti da Oltremanica, il classe ’99 sarebbe in cima alla lista dei ‘Reds’ per rinforzare la squadra di Slot e l’anello mancante per blindare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. L’attuale capolista del campionato inglese starebbe pensando a un assalto in estate per Bastoni e sarebbe pronta a mettere sul piatto 75 milioni di euro per cercare di convincere l’Inter a privarsi del giocatore.

Pericolo Liverpool per Bastoni: la volontà dell’Inter è chiara

Aspettiamoci quindi in estate una possibile offensiva per Bastoni, con il rischio però che le corteggiatrici del difensore – e in questo specifico caso il Liverpool – trovino la strada sbarrata da parte dell’Inter.

Il 25enne Nazionale azzurro è uno dei pochi incedibili della rosa di Simone Inzaghi insieme a Barella, Thuram e capitan Lautaro Martinez, con la dirigenza dei campioni d’Italia e Oaktree che non sono intenzionati a privarsi di uno dei pilastri dello scacchiere nerazzurro. Non basterebbero così 63 milioni di sterline per avere il via libera dell’Inter, che solo di fronte a un’offerta fuori mercato e vicina alla tripla cifra potrebbe sedersi per trattare la cessione del difensore. La volontà della ‘Beneamata’ però è certificata: i dirigenti di Viale della Liberazione che non vogliono assolutamente privarsi di Bastoni, forti anche di un contratto ancora lungo fino al giugno 2028.

Inoltre, anche lo stesso numero 95 nerazzurro non ha mai aperto a un possibile addio all’Inter, manifestando a più riprese il desideri di continuare il matrimonio con la società campione d’Italia.