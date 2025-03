Offerta folle per Osimhen, Juventus ferma al palo: “40 milioni a stagione”

Il futuro dell’attaccante nigeriano continua a tenere banco: la presa di posizione che imbriglia la Juventus, complicandone i piani

Benché manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Juventus sta cominciando a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare un organico che ha evidenziato non poche lacune negli ultimi mesi. Con la consapevolezza che il quarto posto sarà un vero e proprio passaggio cruciale per le mosse di mercato di Giuntoli, l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ ha cominciato a programmare i reparti da attenzionare.

Tra tutti, impossibile non menzionare l’attacco. Con l’addio di Vlahovic sempre più vicino – anche alla luce dell’evolvere della situazione rinnovo di fatto mai decollato – la Juve vuole regalarsi un attaccante a cinque stelle. Oltre al dossier Kolo Muani, per il quale andranno imbastiti nuovi dialoghi con il Psg, Giuntoli non perde d’occhio quello che può essere considerato uno dei suoi sogni di mercato: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, autore di una stagione esaltante con la maglia del Galatasaray ma di proprietà del Napoli, in estate tornerà nel capoluogo campano, ma solo per poco. L’intenzione del club partenopeo è infatti quello di trovare in tempi relativamente brevi un acquirente per Osimhen – disposto a pagarne la clausola da 75 milioni di euro – per programmare con largo anticipo i nuovi colpi in entrata.

Calciomercato Juventus, l’Al Ahli fa sul serio per Osimhen: ritorno di fiamma e maxi offerta

Clausola che, ribadiamolo, non vale per i club italiani. Ragion per cui, se la Juventus vorrà effettivamente affondare il colpo per Osimhen, dovrà trattare con il Napoli. Con tutto ciò che ne consegue. Intenzionato a sfruttare la sempre più probabile asta internazionale per il suo attaccante, infatti, gli Azzurri faranno di tutto per vendere il nigeriano all’estero. Diversi club di Premier League hanno cominciato a sondare il terreno con Arsenal e Chelsea guardinghe. Tuttavia, occhio alle sorprese.

Secondo quanto riferito dal giornalista Nevzat Dindar, infatti, l’Al Ahli non avrebbe affatto mollato la presa per Osimhen, riannodando i contatti con l’entourage del calciatore per far saltare il banco. Il club saudita sarebbe infatti disposto a ricoprire d’oro l’attaccante nigeriano per il quale sarebbe già pronto un contratto da 40 milioni di euro annui. Una proposta chiaramente impareggiabile per i club europei interessati al calciatore anche se, come accade in questo tipo di situazioni, sarà la volontà del calciatore a fare la differenza. L’Al Ahli, però, avrebbe già deciso di tramutare i sondaggi esplorativi in una maxi proposta. Traccia chiaramente da monitorare con estrema attenzione: staremo a vedere cosa succederà.