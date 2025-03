Marotta è scatenato: un poker di acquisti per Inzaghi

Il punto della situazione sul calciomercato nerazzurro in vista della prossima estate: il presidente dei campioni d’Italia è pronto a piazzare i primi colpi

Prosegue il momento magico dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno battuto l’Atalanta, mostrando tutta la propria solidità nel gioco e nel carattere. Lautaro Martinez e compagni così hanno allungato in classifica, sia chiaramente sui bergamaschi che sul Napoli, fermato a Venezia.

L’Inter può dunque guardare al futuro con ottimismo, sia dentro al campo, con i tifosi che possono sognare in triplete, ma anche fuori, con il calciomercato. Un calciomercato, che in estate i nerazzurri vivranno da assoluti protagonisti. Beppe Marotta ha fatto capire chiaramente, nei giorni scorsi, di essere pronto ad investire in maniera importante e a regalare i giocatori che servono a Simone Inzaghi. Così su ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale ufficiale Youtube di Calciomercato.it, si è fatto il punto della situazione.

Inter, rosa da svecchiare: Marotta a lavoro per Inaghi

Il sogno dei nerazzurri, non è certo un segreto, è Nico Paz, per il quale il Real Madrid, però, ha un diritto di ricompra a nove milioni di euro.

Allo stesso tempo va detto che l’Inter ha un grande alleato, il rapporto tra il papà del giocatore e Javier Zanetti. L’unico ostacolo è dunque rappresentato dai blancos, che in questo momento pensano soprattutto di lasciare Paz un’altra stagione al Como. Servirà del tempo per capire come si evolverà e se il calciatore deciderà di spingere per un trasferimento in nerazzurro.

Per quanto riguarda la trequarti, però, attenzione ad un altro nome, quello di Arda Guler, sponsorizzato da Hakan Calhanoglu. Un talento che all’Inter troverebbe più spazio rispetto al Real Madrid. L’affare va dunque seguito, con molta attenzione, ma i nerazzurri vogliono fare le cose in grande e hanno messo gli occhi su altri due calciatori. Serve ringiovanire il reparto difensivo, così come quello di centrocampo, e per farlo l’Inter pensa a Sam Beukema del Bologna e Samuele Ricci del Torino. Entrambi hanno una valutazione da circa 30-40 milioni e piacciono ad altri club: sul centrale c’è la Premier League, sull’italiano, invece, la forte concorrenza del Milan.