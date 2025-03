Italia, l’undici anti-Germania di Spalletti: doppio KO oltre a Retegui | VIDEO CM.IT

Allenamento per gli Azzurri nel centro sportivo dell’Inter alla vigilia del big match di Nations League contro la Germania: le possibili scelte del Ct della Nazionale

Rifinitura sotto il sole ad Appiano Gentile per l’Italia di Luciano Spalletti, che domani sera al ‘Meazza’ affronterà la Germania nella gara d’andata dei quarti di Nations League.

Clima disteso e tanti sorrisi nel gruppo azzurro: il padrone di casa Barella è tra i più pimpanti nel torello di inizio allenamento, mentre il compagno di club Bastoni, Tonali e Buongiorno pagano pegno con le flessioni tra gli sfottò dei compagni. Il Ct Spalletti si confronta con il suo staff, ma ha già in mente l’undici anti-Germania in vista del big match di San Siro. L’unico dubbio in sostanza del mister di Certaldo è tra Rovella e Ricci, con il centrocampista laziale favorito per piazzarsi in cabina di regia con ai lati Barella e Tonali.

Italia-Germania, Spalletti punta sulla coppia Kean-Raspadori in attacco

Spicca l’assenza in gruppo di Cambiaso e Zaccagni, che anche oggi hanno svolto un lavoro personalizzato in palestra. Spalletti punta a recuperarli per il ritorno di domenica a Dortmund, dove al gruppo azzurro si aggiungerà uno tra Piccoli e Baldanzi.

Sulle corsie esterne ci saranno perciò Politano e Udogie, con Raspadori al fianco di Kean nel reparto d’attacco vista anche l’assenza forzata di Retegui che è già rientrato a Bergamo. In difesa infine, davanti capitan Donnarumma, ecco il trio composto da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Una curiosità: in un campo adiacente a quello degli Azzurri, gli interisti Dimarco e Darmian (fuori per infortunio dalle convocazioni di Spalletti) si allenavano a buon ritmo e sono sulla via del recupero in vista della ripresa del campionato.

La probabile formazione dell’Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean.