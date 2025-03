Spalletti non ha dubbi: “Ho una Nazionale forte”. Piccoli e Baldanzi in preallarme

Domani sera l’Italia affronta la Germania nell’andata dei quarti di Champions League: le dichiarazioni del Ct della Nazionale

Non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti alla vigilia del primo round dei quarti di Nations League contro la Germania, in programma domani sera al ‘Meazza’.

Il Ct della Nazionale perde Mateo Retegui, alle prese con un infortunio muscolare alla coscia e che ha lasciato questa mattina il ritiro di Appiano Gentile. Il bomber dell’Atalanta salterà pure il ritorno di domenica prossima a Dortmund. Anche Cambiaso e Zaccagni non sono al meglio della condizione, con Spalletti che ieri ha convocato l’altro atalantino Bellanova. L’allenatore di Certaldo interviene in conferenza stampa per presentare il match di Milano con la Germania.

L’applauso per Bruno Pizzul prima dell’inizio della conferenza stampa e il ricordo di Spalletti: “La sua voce riusciva a portare dentro al campo anche i telespettatori. Aveva questa qualità di saper scrivere benissimo l’azione”.

Sull’infortunio di Retegui: “Per il momento non chiamo nessuno al posto di Retegui. Devo capire se avrò bisogno di una prima o una seconda punta in vista del ritorno. Nel primo caso chiamerò Piccoli, nel secondo Baldanzi. Retegui non ha una roba grossa, questione di qualche giorno. Ma nel dubbio, come facciamo sempre, abbiamo preferito rimandarlo a casa. Non credo sia una cosa preoccupante per l’Atalanta, al ritorno dopo la sosta dovrebbe essere già disponibile”,

Sulle condizioni di Cambiaso e Zaccagni: “C’è il rischio di averli a disposizione solo per il match di ritorno a Dortmund”. Il fatto che sia Cambiaso qui e lavori con noi, è segno che ci vuole stare e che vuole bene alla Nazionale. Che vuole soffrire e provarci per essere utile per i suoi compagni e la squadra”.

Sulle scelte di formazione: “Rovella è più mediano, più tignoso. Mentre Ricci è più una mezzala. È un dubbio, come altri, che scioglierò solo dopo la rifinitura. Ho a disposizione 23 calciatori forti e non è facile fare delle scelte”.

La crescita di Kean: “Penso che verrà fuori una partita di sbattimento, con tanti capovolgimenti di fronte, adatte alle caratteristiche di Kean. L’ho trovato migliorato sul piano umano e come professionista. È un ragazzo sensibile, che tiene alla sua professioni e ai suoi compagni. Ha quelle qualità morali che servono a questo gruppo”.

Sull’ipotesi di Frattesi e Barella più avanzati: “Loro due, così come Casadei, possono anche giocare qualche metro più avanti. L’importante è l’equilibrio di squadra, con Maldini e Raspadori avresti invece un altro modo di leggere la partita. Poi con giocatori come Raspadori, che sta benissimo, hai anche un elemento che ti aiuta nella fase di non possesso”.