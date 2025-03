Tegola Italia, UFFICIALE: Spalletti perde un titolarissimo

La doppia sfida degli Azzurri contro la Germania di Nations League non avrà uno dei protagonisti: risentimento muscolare e ritorno in Italia

L’Italia domani affronta la Germania a San Siro nella gara di andata dei quarti di finale di Nations League. Il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti, però, dovrà fare a meno di uno dei calciatori più attesi nella doppia sfida.

Dal ritiro della Nazionale italiana, infatti, è arrivata la comunicazione ufficiale dell’infortunio di Mateo Retegui. Il capocannoniere dell’Atalanta e della Serie A, che era in ballottaggio con Moise Kean, ha già fatto ritorno a Bergamo. “L’attaccante Mateo Retegui, sottoposto stamattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania e ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso”. Oltre alla qualificazione in semifinale, in palio c’è la possibilità di avere un girone di qualificazione ai Mondiali 2026 più facile sulla carta.