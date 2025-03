Allegri al posto di Inzaghi: la chiamata di Marotta annulla il Milan

Le ultime sul futuro del tecnico toscano. Parla chi lo conosce davvero bene. Il suo approdo in rossonero non è così certo. Ecco cosa sta succedendo

Massimiliano Allegri al Milan. Ormai da giorni non si fa altro che parlare del possibile ritorno del tecnico toscano in rossonero.

Il livornese è il preferito di Giorgio Furlani, ma prima della nomina del nuovo allenatore servirà affidarsi al Ds e in questo caso in prima linea c’è certamente Fabio Paratici. Per parlare del futuro di Allegri, TeleLombardia, ha così intervistato chi lo conosce davvero bene.

Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore del livornese, ha fatto capire come il Milan sia una destinazione più che gradita da parte del toscano: “Allegri ha tantissima voglia di tornare in panchina e la sua preferenza è l’Italia -. Il Milan? E’ una buonissima squadra che sta facendo molto meno di quello che potrebbe fare. Giocatori come Reijnders e Pulisic li hanno in pochi. Con Max il Milan riavrebbe Loftus-Cheek e Maignan al top. Basterebbero così solo un paio di difensori per puntare in alto”.

Galeone: “Allegri-Paratici? Nel calcio non si porta rancore”

Galeone non ha chiaramente dubbi sulle qualità di Allegri: “Sa valorizzare i giocatori a sua disposizione e sa adattarsi alle esigenze della società. Fa con quello che gli viene messo a disposizione dal club. Con Paratici alla Juve il rapporto non era il massimo della vita, ma nel calcio non si porta rancore…”

L’ex allenatore, dunque, conferma come i rapporti tra Allegri e Paratici non fossero proprio idilliaci, ma che non ci sarebbero problemi per lavorare insieme. Arriva poi una battuta anche su Leao: “A chi non piace, come si fa a mettere in dubbio le sue qualità? È uno che ti può risolvere la partita con una giocata. Ha qualità formidabili. Piace sicuramente a Max Allegri come gli piacciono tutti i grandi giocatori”.

Ma per Allegri non c’è solo il Milan: “Non so se Conte rimarrà in azzurro – prosegue – De Laurentiis in passato ha chiamato 8-9 volte Max, che ha sempre detto no. Se Inzaghi non vince il campionato, non vedo perché dovrebbero confermarlo e a quel punto Marotta chiamerebbe Allegri all’Inter sicuramente…”. Il futuro di Allegri, dunque, sembrerebbe davvero tutto ancora da scrivere