Rampulla senza filtri: “Avrei preso Donnarumma. Motta-squadra, manca intesa” | ESCLUSIVO

L’ex portiere bianconero si è soffermato sulla situazione della Juventus e non soltanto

Michelangelo Rampulla ha deciso di commentare senza filtri l’attuale situazione della Juventus. L’ex portiere bianconero, intervistato in esclusiva sul canale di calciomercato.it, durante la trasmissione ‘TIAMOCALCIOMERCATO’, si è espresso sulla situazione di Thiago Motta, sulle difficoltà della squadra e sul cambio tra i pali, con l’arrivo di Di Gregorio.

“Servono pazienza e i tempi giusti – le sue parole sulla panchina della Vecchia Signora-. Sono sempre stato contrario ai cambi di allenatore. A volte si migliora, ma molto spesso si peggiora. Cambiare adesso, a nove partite dalla fine, non ribalterebbe magari la situazione. A fine anno si valuterà quindi bene la situazione ed eventualmente verranno presi dei provvedimenti”.

Inevitabile un passaggio sul mancato feeling tra la rosa e il tecnico italo-brasiliano. “Da quello che si vede da fuori sembra che non ci sia una grande intesa tra i giocatori e l’allenatore. Io resto dell’idea che la squadra debba partire da 7-8 titolari fissi. Soprattuto quando c’è un allenatore nuovo, serve una base di partenza, con dei punti fermi. Cambiare quindi sempre ruolo e giocatori può creare confusione. Non dobbiamo poi dimenticare l’assenza di Bremer. Non c’è mai una reazione? Nel caso non è che deve partire sempre dall’allenatore. Dovrebbe partire anche dal campo e dai calciatori”.

Juventus, Rampulla: “Mancano i giocatori di personalità”

E alla domanda “se mancano i giocatori di personalità?”, l’ex bianconero ha risposto in maniera molto diretta: “Guardando la Juve da fuori sì, perché sembra che ognuno faccia il compitino. Nessuno si carica la squadra sulle spalle. Cambiare la fascia alla fine non è così importante, perché sono i compagni stessi ad indicare chi è il capitano”.

Inevitabile un passaggio sul cambio tra i pali, con la partenza di Szczesny. “Di Gregorio viene da dei campionati buoni con il Monza . Anche a lui bisogna dargli del tempo. Ma sono dell’idea che un grande portiere debba comunque essere aiutato dalla squadra. La Juve ha anche Perin che merita una maglia da titolare perché ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Secondo me, nel momento in cui uno decide di fare a meno di Szczesny, a quel punto prende Donnarumma per consegnargli la porta per tanti anni”.