Juve: sorpresa in panchina, nome inedito – SPORTMEDIASET

La Juventus pensa già al futuro. Secondo le ultime notizie in arrivo da Torino, il ds Cristiano Giuntoli starebbe già pensando alla prossima stagione ed al Mondiale per club.

Juventus: esonero Motta, il possibile sostituto

La Juventus programma già la prossima stagione. Nel corso della giornata di ieri è andato in scena un vertice alla Continassa che ha visto protagonista Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. L’uomo mercato bianconero ha chiesto garanzie all’allenatore.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Giuntoli avrebbe confermato la fiducia a tempo all’allenatore chiedendo però due cose. L’utilizzo di Vlahovic durante la prossima gara ed il passaggio ad una difesa a tre, con un centrale in più in campo.

Due diktat che di certo non faranno piacere a Thiago Motta, sempre più in bilico. La Juve, infatti, secondo quanto riportato da SM si sarebbe già mossa per il possibile sostituto. In pole ci sarebbe Stefano Pioli, oggi in Arabia.

Il tecnico ex Milan non avrebbe problemi a liberarsi e guidare i bianconeri al Mondiale per club. Ma attenzione anche alle alternative. La prima resta Roberto Mancini, al quale però sarà difficile chiedere di fare solo da traghettatore.

Per la prossima stagione il nome nuovo tra quelli sondati dalla Juventus sarebbe quello di Marco Baroni della Lazio.

Come riportato da Sportmediaset, Baroni conosce l’ambiente essendo già stato alla Juventus in altre vesti, e garantirebbe a Giuntoli grande esperienza come accaduto con Sarri nelle prime stagioni al Napoli.

Juventus: la strategia verso l’esonero

Dunque la strada scelta della Juventus sarebbe già stata tracciata. La speranza dei bianconeri sembrerebbe essere quella di proseguire fino al termine della stagione senza esonerare Motta.

Tuttavia in caso di capitombolo anche contro il Genoa, inevitabilmente la decisione sull’esonero di Thiago Motta sarà inevitabile. A quel punto si aprirebbe una doppia strada.

Chiamare a Torino un allenatore già pronto che possa cominciare un progetto che proseguirà nella prossima stagione: come Roberto Mancini ad esempio, che però chiede garanzie anche per il prossimo anno. Oppure “accontentarsi” di un traghettatore in attesa della firma di un allenatore capace di rilanciare il progetto bianconero al termine della stagione, come Stefano Pioli o Marco Baroni.

In questo caso la panchina della Juve potrebbe essere affidata a Magnanelli, oggi tecnico delle giovanili ma con poca esperienza in Serie A.