Via Motta, la Juve sceglie il traghettatore: non allena da quattro anni

Il tecnico bianconero potrebbe essere ancora esonerato e si parla di una figura a sorpresa con il ruolo di traghettatore

Avanti insieme. Il motto scelto da Cristiano Giuntoli per annunciare la conferma (ma fino a quando?) di Motta. La doppia sconfitta contro Atalanta e Fiorentina ha aperto scenari inquietanti per la Juventus che ora corre il serio pericolo di finire fuori dalla prossima Champions.

Un incubo per squadra e società, un’eventualità che significherebbe stravolgere completamente la programmazione e dover trovare in qualche modo la liquidità utile per fare mercato senza aver e a disposizione gli introiti della più importante competizione europea. Ecco perché alla Continassa si cerca di fare quadrato e di trovare una via d’uscita.

Motta ha incassato nuova fiducia domenica sera, anche se potrebbe essere solo di facciata. Come raccontato da Calciomercato.it, la società vuole arrivare a fine stagione con l’attuale allenatore con Giuntoli che ha perso potere decisionale con Elkann che ha preso in mano la pratica panchina. Però sul tema esonero e nuovo tecnico, arrivano altre indiscrezioni che potrebbero cambiare la situazione.

Juventus, Prandelli fino a giugno

A parlarne, nel corso di ‘juventibus’, è il giornalista Luca Momblano che fa il punto della situazione sull’atmosfera in casa Juventus.

Secondo Momblano un esonero non è da escludere completamente nei prossimi giorni e potrebbe essere propizia la presenza in Italia di John Elkann. Inoltre, la pista Mancini parrebbe essersi raffreddata al momento perché la società non sarebbe intenzionata ad investire ora su un nuovo allenatore a medio-lungo termine senza aver prima chiaro in mente quale sarà la dirigenza operativa per il prossimo anno.

Ecco perché se dovesse esserci un esonero di Thiago Motta, la strada sarebbe quella di un traghettatore ed oltre a Magnanelli e Brambilla, impegnati rispettivamente con Primavera e Next Gen, ci sarebbe anche un’altra ipotesi esterna. Il nome fatto è quello di Cesare Prandelli: “Qualcuno ha esplorato la pista Prandelli – ha raccontato Momblano – come traghettatore pure. Farebbe fino alla fine del campionato, non so il Mondiale per Club, e poi basta. È un nome che ha ottenuto un’esplorazione”.

Profilo a sorpresa quello di Prandelli che nella sua carriera da calciatore ha vestito la maglia della Juventus per sei stagioni. Ora potrebbe tornarci in panchina, lì dove non siede dal 2021, ultima esperienza alla guida della Fiorentina.