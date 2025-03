Theo Hernandez nella Capitale: la foto infiamma i tifosi

Theo Hernandez in viaggio nella Capitale, la foto appare sul web e scatena subito i commenti dei tifosi del Milan

Alla pausa per le nazionali, il Milan arriva con un po’ di respiro, provando a rialzarsi dopo settimane molto difficili. Pur soffrendo ancora in campo, con Lecce e Como è stato raggiunto l’obiettivo di mettere sei punti in cascina, per provare, nel finale di campionato, a ritornare in auge per la qualificazione alle coppe europee e tentare di chiudere l’annata in maniera dignitosa.

Ancora altalenanti le prestazioni di molti big, come Theo Hernandez, ma in questa annata trovare continuità, per il Diavolo, è stato complicato fin dall’inizio. Il terzino francese è uno dei nomi maggiormente discussi del momento, con un futuro ancora tutto da scrivere. Come raccontato su Calciomercato.it, situazione in bilico tra rinnovo e addio per Theo Hernandez, il cui destino si deciderà nelle prossime settimane e dipenderà, probabilmente, anche dalle valutazioni a 360 gradi che la società farà su parco giocatori, staff tecnico e dirigenziale. Nel frattempo, un particolare dettaglio a mezzo social accende immediatamente il dibattito tra i tifosi.

Theo Hernandez a Parigi, rimpatriata con Calabria e Donnarumma: social in delirio

Theo Hernandez infatti appare in una foto a Parigi in cui appare insieme agli ex compagni di squadra Gianluigi Donnarumma e Davide Calabria. E’ stato quest’ultimo a postarla sul proprio profilo ufficiale Instagram e naturalmente, in poco tempo, lo scatto ha raccolto tantissimi like e interazioni, con commenti di vario genere.

La ‘rimpatriata’ tra ex milanisti non è passata inosservata e infatti alcuni, tra i più nostalgici, hanno invocato un ritorno dei due grandi ex. “Tornate tutti insieme a Milano, vi prego, magari insieme a Tonali“, si legge in alcuni commenti. Ma c’è stato anche chi è stato piuttosto critico, sulla scorta di una stagione che sta riservando non poche amarezze alla fan base del Diavolo. “Adesso va venduto pure quello al centro“, in riferimento proprio a Theo Hernandez.