Milan, nuovo innesto in dirigenza: ora è UFFICIALE

Nuovo ingresso nella dirigenza del Milan, il comunicato del club rossonero ufficiale poco fa

Movimenti importanti, in corso, in casa Milan, in campo e fuori. Sul terreno di gioco, i rossoneri stanno provando a concludere la stagione nel migliore dei modi, raggiungendo almeno la qualificazione alle coppe europee, messa in discussione dai risultati delle scorse settimane. Il tutto dovrà servire anche per mettere le basi per una ripartenza ad alto livello nella prossima annata.

Un tema caldo, per il Diavolo, che non potrà permettersi, nel 2025/2026, un percorso nuovamente così altalenante. Per questo, si riflette a 360 gradi su che cosa dovrà cambiare in vari aspetti. A livello dirigenziale, con l’ingresso di un nuovo direttore sportivo, per passare poi alla nomina, molto probabile, di un nuovo allenatore e quindi a interventi di mercato significativi per avere una squadra più competitiva rispetto a quella attuale, che ha mostrato grande talento ma anche notevoli criticità.

Dunque, tante situazioni da considerare. A cominciare dalla posizione di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, con Giorgio Furlani ad assumere un ruolo decisionale più preminente per il nuovo ds, con Paratici che pare in pole davanti a Tare. Intanto, l’organigramma dei rossoneri si giova già dell’innesto di una nuova figura professionale.

Milan, UFFICIALE: Francesca Montini è la nuova Chef Brand Officer

Il Milan ha infatti annunciato poco fa la nomina di Francesca Montini come nuova Chef Brand Officer, con un comunicato apparso sul sito ufficiale e su tutti i canali del club.

La Montini si occuperà della promozione del brand del club a livello globale, avendo maturato grande esperienza in ruoli analoghi per altre grandi realtà. Nel suo curriculum figurano marchi come Nokia, Nike, Ford, Jeep e Ferrari. Avevamo anticipato, sulle pagine di Calciomercato.it, la nomina della Montini nella dirigenza del Milan già alcuni giorni fa.