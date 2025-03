Inter e Milan, l’inchiesta Doppia Curva e il giallo delle proroghe: slitta il processo

Situazione da chiarire per l’inchiesta Doppia Curva che coinvolge Inter e Milan, giallo sulle date del procedimento: cosa succede

Periodo molto intenso per i diversi obiettivi da raggiungere in campo, per Inter e Milan, ma non soltanto. Le due compagini milanesi sono coinvolte come noto nell’inchiesta ‘Doppia Curva’, che tenta di fare chiarezza sulle dinamiche all’interno delle rispettive tifoserie organizzate.

In autunno, come si ricorderà, sono avvenuti diversi arresti, nonché le audizioni come persone informate dei fatti dei tesserati Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu e Davide Calabria. Nel frattempo, le due società hanno optato per la costituzione come parte civile nell’iter penale della vicenda.

Procede, sul tema, non soltanto la giustizia ordinaria, ma anche quella sportiva. Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha ricevuto gli atti dalla Procura di Milano il 27 novembre scorso. Da lì, sono partiti i termini per le indagini sportive, l’eventuale processo e le sanzioni per Inter e Milan. La questione, però, inizia a tingersi di giallo.

Inter e Milan, l’avvocato La Francesca avverte sull’inchiesta: “Indagini oltre il 26 marzo”, il punto

Come raccontavamo tempo fa sulle nostre pagine, raccogliendo le notizie in merito, l’iter di indagine avrebbe dovuto concludersi entro il 25 febbraio. Ad oggi, però, non ci sono ancora novità. Sul tema, arrivano i chiarimenti da parte dell’avvocato Michele La Francesca, che ha spiegato, in un post su ‘X’, la situazione relativa allo slittamento in avanti di tutto l’iter.

La Francesca, che è stato ospite di Calciomercato.it parlando della possibile penalizzazione del Napoli e delle vicende finanziarie dell’Inter, ha affermato, nel suo post sui social, postando un estratto dello statuto FIGC e nello specifico dell’articolo 119 sullo svolgimento delle indagini da parte della Procura Federale, che “se Chinè aveva iscritto subito l’illecito nel registro, le indagini avrebbero dovuto concludersi il 26 gennaio, ma potendo arrivare, con le proroghe, al 26 marzo e anche oltre: dipende dalla data dell’ottenimento del nulla osta alle proroghe”.

Dalla conclusione delle indagini, l’iter che porterebbe all’eventuale deferimento e al processo sportivo, con la possibilità di ulteriori proroghe, giungerebbe a conclusione in estate inoltrata. Una vicenda dunque che può avere ancora strascichi piuttosto lunghi.