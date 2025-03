Inter: colpo in attacco dalla Lazio, c’è la firma di un ex

L’Inter guarda in casa Lazio per il prossimo calciomercato. I nerazzurri hanno il compito di ringiovanire l’organico ed abbassare il monte ingaggi che in questa stagione ha superato i 200 milioni di euro.

Mercato Inter: idea dalla Lazio in attacco

L‘Inter punta al Triplete in questa stagione. La formazione nerazzurra non si nasconde e, visto il primo posto in campionato ed il cammino netto in Coppa Italia e Champions League, pensare in grande a marzo non è un’utopia.

Tuttavia in estate la rosa nerazzurra sarà profondamente rivoluzionata visti i tanti calciatori ultratrentenni presenti in organico ed una spesa complessiva per i contratti davvero importante.

Da De Vrij ed Acerbi, passando per Mkhitaryan e Darmian, fino ad arrivare all’attacco dove Correa ed Arnautovic potrebbero salutare. Certo, sarà compito di Inzaghi fare delle scelte e chiedere alla società un sacrificio economico per avere a disposizione ancora un po’ di esperienza, ma il ds Ausilio ed il Presidente Marotta sono pronti a garantire nuovi e giovani innesti attingendo dal mercato.

In particolar modo, in attacco e sulle corsie, i nerazzurri hanno bisogno di nuova linfa. Forse anche per questo, il noto ex Inter Beppe Bergomi, ha parlato di uno dei possibili obiettivi di calciomercato dell’Inter per la prossima stagione.

Tra i calciatori che si sono espressi al meglio in questo campionato c’è anche Gustav Isaksen della Lazio. L’esterno mancino, dopo una prima stagione in chiaro scuro con Sarri, ha garantito a Baroni continuità e sacrificio sulla fascia di destra.

La sua particolare attitudine alla fase difensiva, unita alle sue doti realizzative di assoluto valore, hanno permesso a Baroni di sposare il progetto 4-2-3-1 permettendo di schierare in contemporanea Zaccagni, Dia e Castellanos.

Per questo motivo l’ex Inter Beppe Bergomi ha di recente consigliato il suo acquisto immediato. Il rendimento di Isaksen non è passato inosservato agli scout anche di altre big che si starebbero muovendo da mesi per il calciatore.

Il danese, che a gennaio era stato chiesto con grande insistenza anche dal Napoli, era stato acquistato dalla Lazio per 13 milioni di euro dopo le sue ottime prestazioni con la maglia del Midtjylland in EL proprio contro i biancocelesti.

Inter: affare da 30 milioni

Ovviamente non sarà semplice per i nerazzurri convincere la Lazio a cedere Gustav Isaksen durante il mercato estivo. Per farlo servirà un’offerta almeno pari al doppio di quanto sborsato dalla Lazio per acquistare il classe 2001 un anno e mezzo fa. A 23 anni, però, Isaksen potrebbe essere il rinforzo ideale per l’Inter che sistemerebbe un doppio problema in organico.

Isaksen potrebbe prendere il posto di Correa in organico, ma offrirebbe anche un’alternativa tattica ad Inzaghi in assenza di Dumfries se servisse la presenza in campo di un calciatore più offensivo.